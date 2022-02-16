Недавно «Кур’ер» публиковал историю случчанки, которой педагог посоветовала нанять репетитора 6-летнему сыну-первокласснику. Читатели активно обсуждали материал, оставив более ста комментариев.

Одни считали, что репетитор — это нормально, другие убеждены, что читать и писать ребёнок должен учиться в школе.

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Когда же и с каким багажом знаний ребёнок готов к первому классу? Об этом и многом другом «Кур’ер» поговорил с Оксаной Маголиной, практикующим детским психологом с 21-летним стажем, семейным консультантом международной сертификации.

Дело не в возрасте

«Нет определённого возраста, который можно было бы охарактеризовать как «ребёнок готов к школе», — рассказывает Оксана Маголина. — Всё очень индивидуально. Ребёнок может быть готов к школе в 6 лет, а может быть не готов и к 7-ми. Всё зависит от того, как он прожил подготовительный период до школы.

Скажу так: нужно готовить ребёнка к жизни, тогда он будет готов и к школе.

Проживая жизнь с ребёнком, нужно общаться с ним, проводить время вместе, разделять с ним какой-то досуг или труд. Если мама, например, что-то готовит — делать это вместе с ребёнком.

С детьми нужно разговаривать, чтобы пополнять их словарный запас. Многие дети приходят в школу со скудным словарным запасом. И это тормозит их развитие, освоение знаний.

Важно, чтобы ребёнок общался со сверстниками. Нужно читать детям, играть с ними в игры, которые развивают мелкую моторику: складывать мозаику, конструктор и так далее. По сути, вся деятельность, связанная с предме­тами, готовит руку к письму.

Наши дети сейчас в основном в руках держат один предмет — телефон. И это очень негативно влияет на то, как они потом пишут.

Идя в школу, дети должны знать названия предметов, явления природы, названия домашних и диких животных. Этот пласт знаний они осваивают и в детском саду, и в семье.

Всё вышесказанное не значит, что с ребёнком не нужно проводить каких-то специальных занятий. Если он тянется к освоению алфавита, то почему бы и нет. Если ему интересно прибавить одно яблоко к другому и знать, что получится два яблока, — здорово, прекрасно. Это надо только поддерживать.

Что важно не упустить при подготовке к школе?

Готовность ребёнка к школе определяется в трёх аспектах: интеллектуальный, социальный и эмоциональный. В большинстве случаев родители готовят к школе интеллектуально: учат читать и писать.

Но, как показывает практика, вопрос умения читать и писать чаще всего вообще не стоит. Проблемы проявляются в другом — поведение, чувство границ, управление эмоциями.

Да, интеллект важен. Хорошие память, мышление, речь, словарный запас — это здорово. Но важна и эмоциональная готовность.

Я бы очень хотела, чтобы дети в дошкольном возрасте осваивали два этапа эмпатии. Первый этап — это понимать свои эмоции, второй этап — понимать эмоции других. И высший пилотаж — если ребёнок начнёт пробовать управлять своими эмоциями.

Очень важны навыки коммуникации. Часто ребёнок приходит в школу и не может почувствовать субординацию в отно­шении со взрослыми, не умеет общаться со сверстниками.

Кроме этого, я бы красной ручкой в план подготовки к школе вписала «чувство границ». Дело в том, что школа — это экзамен на то, как ребёнок чувствует границы. Есть урок, а есть перемена — вот одна граница. Поднять руку, а не сказать с места — вторая граница. И так далее.

Если у ребёнка проблемы с дисциплиной, педагог не сможет с ним в нужном темпе осваивать учебную программу. И это будет создавать препятствия для полноценного развития всего детского коллектива.

Нужно ли ребёнка учить читать и писать перед школой?

Сейчас дети в основной массе интеллектуально «натасканы» перед школой. И если 20 человек в классе уже знают буквы, цифры, умеют читать, а три человека этого не умеют, то они «выпадают» из учебного процесса.

Для педагога слишком трудоёмко индивидуализировать процесс обучения в рамках массового образования. Два-три ребёнка, которые, в отличие от других, не освоили азы, могут в какой-то степени отойти на периферию внимания учителя. Это однозначно будет проблемой для ребёнка и его родителей.

С какого возраста учить? Однозначно сказать нельзя. Если, например, мама с трёхлетним ребёнком лепят печенье, можно лепить в виде буковок. Ребёнок точно запомнит, что он сегодня съел буковку «А», и это ему будет интересно. Папа может с ребёнком сделать, например, цифры из проволоки или слепить их из пластилина.

Кроме того, дети очень здорово обучают детей. Например, ребёнок приходит в песочницу, и там ему другой мальчик говорит: «Подай мне красный кубик». И ребёнок усвоит понятие «красный» гораздо быстрее, чем если учить с ним цвета в специальных условиях.

Какие проблемы могут быть у ребёнка, если слишком рано или слишком поздно привести в школу?

Возраст от рождения до школы — это возраст, когда ребёнок должен играть. Если ему не дали в этот период отыграть своё, он будет играть в школе. Принесёт туда игрушки, не сможет сосредотачиваться на каких-то задачах. Единственные методы, которые будут с ним работать, — это игровые, как с дошкольником. Но чем дальше, тем меньше педагог сможет с помощью каких-то игр доносить ему нужную информацию.

Бывает, что детей отдают в школу слишком поздно. У ребёнка достаточный запас знаний, он здорово коммуни­цирует, но родители по какой-то причине решают пока не вести его в школу.

Потом такой ребёнок приходит в 1-й класс, а его одноклассники находятся на том этапе, который он прошёл год назад. Конечно, ему будет скучно, ребёнок может утратить вкус и интерес к знаниям, будет переключаться с учёбы на что-то другое, тянуться к более старшим детям. То есть будет чувствовать, что среда не соответствует его потребностям.

Ребёнка может «откинуть» назад в развитии, потому что он будет подстраиваться под среду, вернётся в «детское» состояние, в котором начнёт нарушать правила поведения.

Как же всё-таки определить готовность к школе?

Когда до школы остаётся несколько месяцев, уже поздно задумываться о том, готов ли ваш ребёнок идти в 1-й класс. У детей есть возраст «почемучек». Он важен тем, что подсказывает родителям, готов ли ребёнок к школе. Если, получая ответы на свои вопросы, ребёнок осваивает какое-то знание, применяет его в жизни, на это знание накладывает новое знание и снова применяет — это и есть основной признак, что ребёнок готов к школе».