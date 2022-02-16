В 2022 году случчане, у которых есть свой маленький бизнес в сфере услуг, столкнулись с обновлёнными налогами. Вот здесь в «Лампе» можно почитать, что, как и для кого изменилось.

«Кур’ер» спросил у ИП и самозанятых, подняли ли они цены на разные услуги из-за новых правил.

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Кто-то поднял цены

Случчанин Александр помимо основной работы занимается фотосъёмкой. Как физлицо он платит единый налог, который теперь вырос больше чем вдвое. Мужчина включил сумму подросшего налога в стоимость своих услуг и поднял цены. «В конечном итоге всё это отразится на клиентах, а кто-то просто перестанет платить и уйдёт в «тень»», — сказал он «Кур’еру».

Случчанка Наталья рассказала «Кур’еру», что ходит к мастеру по маникюру, которая арендует помещение и работает сама на себя. Когда Наталья записывалась к ней после Нового года, мастер сказала, что поднимает цену с 30 до 33 рублей из-за того, что налог для неё стал больше.

Кто-то не поднял цены и «выкручивается» по-другому

Случчанка Виктория которая занимается услугами в сфере физкультуры. Она рассказала «Кур’еру», что цены поднимать не стала. Когда ещё была такая возможность, девушка перешла с единого налога на подоходный, поэтому выплаты выросли ненамного.

А вот арендодатель, у которого Виктория снимает помещение, из-за новых налогов поднял ей арендную плату на 20%. Повезло найти другой зал, гораздо дешевле предыдущего и больший по площади. Но тут ещё одна «заковыка» — из-за того, что меньше нужно платить за помещение, будет большей разница между расходами и доходами, а значит — увеличится и подоходный налог.

В общем, Виктория, по её словам, будет оценивать всё происходящее на протяжении какого-то времени и по необходимости искать ещё какие-то решения, чтобы оставить цену на услуги прежней и не потерять постоянных клиентов.

Кто-то не поднял цены и просто живёт на меньшие деньги

Случчанин Олег предоставляет услуги ведущего на праздниках. Он рассказал, что цены поднимать не стал, на другой тип налога не перешёл. Просто зарабатывает так же, а налог платит больше. Правда, ведение мероприятий — это для случчанина не основной заработок, есть ещё работа по найму.

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