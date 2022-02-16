Крен опоры, обрыв провода, повреждение кабеля..., а вокруг - вода. Что делать?

Приближается время паводка, когда происходит разлив рек, повышение уровня грунтовых вод. В этот период возрастает риск повреждения и выхода из строя линий электропередачи (ЛЭП) и энергооборудования.

Повышается вероятность поражения человека электрическим током в случае крена опор, обрыва проводов, повреждения кабелей линий электропередачи.

Что нельзя делать вблизи сетевых объектов

Во время весеннего паводка вблизи сетевых объектов: линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных устройств во время весеннего паводка необходимо:

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находиться как можно дальше от указанных объектов, не приближаться к оборванным проводам.

не ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП.

жителям домов, расположенных вблизи рек, обращать внимание на подъем уровня воды и возможность подтопления здания. В случае опасности необходимо отключить подачу электроэнергии в распределительном шкафу, который находится в доме или во дворе. При ЧС ответственные службы отключают электричество на всей территории подтопления.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить дежурному диспетчеру по телефону, указанному на дверях трансформаторной подстанции или по номеру 144.

Юридическим лицам и ИП

Перед началом весеннего паводка необходимо:

провести внеочередной осмотр электроустановок в зонах возможного подтопления, проверить техническое состояние дренажных устройств, кабельных каналов; работоспособность насосов откачки паводковых вод;

назначить персонал для проведения аварийно-восстановительных работ, провести с ним противоаварийные тренировки;

обеспечить наличие аварийных запасов материально-технических средств;

во время паводка осмотр ТП, РП, ВРУ проводить ежедневно.

Специалисты Слуцкого МРО Госэнергогазнадзора утверждают, что причиной несчастных случаев в электроустановках и при эксплуатации электрооборудования чаще является личная неосторожность, а так же незнание или пренебрежение простыми правилами безопасности.