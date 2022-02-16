Рассказываем про слуцкую художницу из «ламповой» мастерской, куда можно прийти как на выставку

Натальей Гилевской, которая работает в уютной маленькой мастерской в старом здании в центре Слуцка. Вот, что она нам рассказала. «Лампа» пообщалась с художницей, которая работает в уютной маленькой мастерской в старом здании в центре Слуцка. Вот, что она нам рассказала.

Про перемены в жизни

Я занималась изобразительным искусством с детства. У меня был очень большой перерыв: работа, ребёнок. Пару лет назад настал переломный момент, я многое переосмыслила в жизни. Может быть, повлияли мотивирующие книги. А может быть — то, что больше времени стало. И я решила всё-таки заняться тем, что мне нравится. Сначала просто дома было полкомнаты занято холстами и красками. Недавно я арендовала мастерскую.

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Про учёбу и работу

В детстве очень сильный толчок дала мне наша художественная школа. Там мне понравилась абстрактная и ассоциативная живопись. Потом училась декоративно-прикладному искусству в Солигорском пед. колледже и в Университете Культуры. По профессии я художник, преподаватель ДПИ.

Про выставку в мастерской Ко мне в мастерскую можно просто прийти посмотреть работы, купить, заказать. Поговорить об искусстве. Я на это и рассчитывала: что здесь будет не просто рабочее место, а немножко и выставка, где будет меняться экспозиция. Я за то, чтобы люди приходили, смотрели, знакомились, пили кофе, задавали вопросы.

Про любимое направление в искусстве Мой стиль — абстракционизм. Я могу познакомить людей, которые придут ко мне, с интерьерной абстракцией. Чтобы они знали, что есть не только портрет, натюрморт и пейзаж. В большинстве случаев абстрактные картины вызывают эмоции. Но это не всегда так. Это может быть и просто какая-то лёгкая работа для интерьера. Интерьерные картины- это дизайн и живопись одновременно. О цветах и настроении

Люди считают, что чёрный, тёмный цвет — значит мрачный. У меня не получаются светлые и воздушные работы, мне больше нравятся тёмные оттенки, контрасты, серебро, золото, чистые цвета, яркие пятна. Хорошее настроение может быть в любом цвете.

Про квартиры и картины Люди, может быть, и хотели бы покупать себе большие картины. Но в основном в Слуцке все живут в маленьких квартирах, и некуда их повесить. Большая картина должна вписаться в интерьер, заполнять пространство и задавать настроение. Быть ярким пятном или просто поддерживать цвета в интерьере. Наши люди покупают или заказывают небольшие работы. Хотя сейчас в интерьерном тренде большие полотна, стоящие на полу у стены. Про любимые собственные полотна Мои любимые работы называются “Композиция №13” и “Композиция №14”. Я не дала им других названий. На “Композиции №14” разные люди видят разное. Моя мама увидела какую-то русалку. Кто-то увидел голову лошади, дерево, ещё что-то.

Про работу на заказ Более старшее поколение предпочитает что-то классическое: натюрморты, пейзажи. Типа: “Вот, ты, художник, нарисуй мне натюрморт на кухню”. Или пейзажик: зима, весна, осень, лето… Чего не хочется делать, т.к. я художник- абстракционист. А хочется, чтобы и мои работы, сделанные в моём стиле, люди понимали.

Если вы выберете картину в которую влюбились, она отдаст вам те же положительные эмоции многократно.

Посмотреть и купить картины можно по адресу Ленина, 120, 2 этаж.