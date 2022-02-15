В традиционном еженедельном обзоре мы остановимся на темах, которые вызвали наибольший отклик у читателей, а также расскажем, с какими вопросами и по каким поводам читатели приходили, звонили или писали в «Кур’ер».

Наибольший отклик вызвал рассказ читательницы о том, как в магазине 10-летний мальчик добавил бабушке 30 копеек, чтобы она могла купить продукты. Такой простой поступок ребёнка вызвал многочисленные восторги читателей страницы «Кур’ера» в Instagram. Вот некоторые из них:

Natalkator: «Побольше бы добрых маленьких и больших сердец в этом мире. История растрогала. Спасибо родителям за благородного сыночка!»

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Kirichenia: «Очень трогательная история. Приятно, когда у людей присутствует бескорыстие и благодарность. От этого становится очень тепло на душе. Всем побольше добра!»

Tatianabugachevich: «Как же радует, что ещё подросток, а уже имеет моральные ценности и качества!»

Нет света возле школы

Случчанка Дарья написала от отсутствии освещения возле школы №12: «Обратилась в службу 115 с вопросом об отсутствии уличного освещения возле школы №12. Ведёшь ребенка в школу в кромешной темноте. Не горит даже фонарь над лестницей школы. Мне ответили, что ремонтные работы поставлены в план на 3 квартал 2022 года. А до этого времени ходить с фонариком?», — написала женщина в Instagram.

Назвали места с разбитыми дорогами

По просьбам читателей «Кур’ер» проехал по нескольким улицам Слуцка, чтобы посмотреть, как выглядит полотно дороги, на которое жаловались читатели. После этой публикации случчане назвали и другие некомфортные для проезда места.

Случчанин Михаил и попросил заехать на улицу Серёгина (район «Льнозавода». — Прим. ред.) и увидеть всё своими глазами. «Это подъезд к дому №304 по улице Ленина. Мы в полной яме! Я еле на машине выехал. Даже во двор с коляской с двухмесячным ребёнком не можем выйти!», — написал мужчина.

Игорь Кобель: «Здесь, куда ни глянь, везде можно колеса оставить: по Виленской, выезд с Куликова. И на «Санте» на 14 Партизан, и по Гагарина, в сторону 14 городка. Дороги просто ужас, перечислять пальцев на руках не хватит».

Саша Мять: «От «Хита» на 14 Партизан, в сторону «Европарка». Не лучше».

Kostelenia: «Возле рынка у стоянки такая яма посередине перекрёстка, зубы от злости сводит…Попробуй попади мимо, особенно ночью».

Olga_sewzuk: «Возле 13 школы ямы по колено, и ничего..»

Sk260784: «А где Жукова «Евроопт», «Светофор», возле «Лайк кафе» и другие места?»

Рассматривают в «Белкоопсоюзе»

После публикации, рассказывающей о том, как покупают продукты в деревнях, в редакцию обратился представитель «Белкоопсоюза». Специалист сказала, что сейчас рассматривается вопрос по скидкам в автолавках и магазинах «Белкоопсоюза». Подробности будут сообщены позднее.

Благодарили за то, что помогли собакам найти дом

На прошлой неделе «Кур’ер» рассказал про бездомных собак, которые стараниями волонтёров были стерилизованы, привиты и обработаны от паразитов. Они находятся на передержке у случчанки Валентины. Она ухаживает за ними и кормит. Четвероногие ждут своих хозяев.

Как сообщила наша читательница, после публикации некоторые из собак нашли себе новых хозяев.

Tanya_shach написала: «Дорогой @kurjer и его сотрудники, вы совершили это чудо! Сегодня забрали Динку, последнюю из девяти щенков, родившихся около памятника Софии Слуцкой! Огромное вам спасибо!».

Этот материал подготовлен по обращению читателя. Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.