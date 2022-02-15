Наши читатели разошлись во мнениях, после того, как случчанин Алексей поделился в «Кур’ере» опытом, как водит дочку в платную группу по подготовке к детскому саду. Одни считают, что в задачу детских садов и так входит развитие ребёнка, обучение необходимым навыкам. Другие, наоборот, уверены, что это — забота родителей. А некоторые просто посмеялись над ситуацией.

«Хотят, чтобы дети всё знали»

Часть наших читателей считает, что ребёнок всему научится в своё время, и не нужно торопить события.

nadezhda_akhrarova: «Странные сейчас требования… Горшок, ложка. Что ещё? Раньше наши родители в год отдали в ясли, пять пар штанишек, колготок положили, и на работу вышли! А теперь хотят, чтобы дети всё знали и умели».

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Изабелла Нестеренко: «И в школу нужно брать только тех, кто уже знает назубок таблицу Менделеева».

polina_ bondar00: «А можно узнать, в каком ясли-саду учат сами всему? Очень срочно нужно, как раз ищем такой садик».

«Детьми нужно заниматься!»

Многие родители готовы предпринять любые шаги, чтобы только у ребёнка не было проблем. Кто-то с пониманием относится к сложностям работы воспитателей.

ekat.sergeevna: «Милые родители, своими детьми нужно заниматься. Я водила и в частный детский центр, и в «Материнскую школу» на подготовку к саду. Как итог: никаких проблем с адаптацией».

nataschakurjanovi: «А вы сами попробуйте покормить детей, когда их 20 человек. А времени мало. Потому что в садике есть режим и правила на всё».

katja_ralko: «Обычно такие курсы называются «малышкина школа», а в исполкоме, когда пишете заявление на её посещение, нужно писать «материнская школа». Мы ходили перед зачислением в сад, очень понравилось!»

en.mit: «Я, например, планирую водить ребёнка в сад № 10, и у них есть такая услуга. Только, наверное, должна набраться определённая группа желающих, возможно. В общем, надо звонить и интересоваться».

«Не пойму!»

Александр Жданович: «И как раньше без всего этого обходились? Не пойму! Это ещё оказывается и на горшок их нужно учить ходить, я думал, их улица этому учит. А про ложку — это ж ужас. Это только в саду могут научить. Зато, как делать их, — учить не нужно никого, тут все мастера».