Жировки случчан за январь 2020 года и за январь 2021 года существенно (у некоторых в прошлом году на 73%) отличались от предыдущих, декабрьских. Но в 2022 разница не была настолько заметной, потому что не было перерасчёта за освещение мест общего пользования.

Так, за двухкомнатную квартиру в слуцкой пятиэтажке, где прописаны два человека, жировка за декабрь пришла на сумму 51,97 рубля, а за январь — 56,24 рубля (чуть меньше 8%). За «двушку» в девятиэтажном доме, где прописаны тоже два человека, счёт за декабрь составил 57,44 рубля, а за январь — 66,08 рубля (около 13%).

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Как выросли тарифы

Как и в прошлые годы, в 2022-м цены на «коммуналку» меняются в 2 этапа: с 1 января и с 1 июня. Вот, какие услуги подорожали с 1 января.

Техническое обслуживание (за кв. м) — 0,1398 (было — 0,1238).

Капитальный ремонт (за кв. м) — 0,1958 (0,1800).

Холодное водоснабжение (за куб. м) — 1,1927 (1,0445).

Канализация (за куб. м) — 0,9908 (0,8604).

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (за куб. м) — 10,1853 (8,9418).

Санитарное содержание вспомогательных помещений (за кв.м) — 0,0263 (0,0212).

Подешевело освещение вспомогательных помещений, кроме лифтов (за кв.м) — сейчас 0,0170 рубля, а раньше было 0,0198 рубля.

Суммы также различаются, если на отопление и горячее водоснабжение в квартире было потрачено больше или меньше Гкал в январе, чем в декабре.

Почему в этом году — не так, как в прошлые годы

В 2020 и 2021 годах разница в счетах за декабрь и за январь могла быть обусловлена тем, что в жировках за декабрь делали перерасчёт за период с марта по декабрь за освещение мест общего пользования и за работу лифта, и у некоторых случчан суммы перерасчёта были значительными (например, у одной случчанки — около 20% от общего счёта). Получилось, что в жировках за декабрь сумма оказывалась существенно меньше, чем без перерасчёта. Отсюда возникала и такая большая разница между декабрьской и январской платёжками.

В этом январе такого перерасчёта не было. И, как объяснили корреспонденту «Кур’ера» в расчётно-справочном центре, его уже не будет. Теперь плата за эту услугу взимается не с человека, а по количеству кв. м жилья.