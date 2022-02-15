Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что решил оставить свой пост. 64-летний аркадаг объяснил «непростое» для себя решение «открыть дорогу молодым руководителям» тем, что два года назад «достиг возраста пророка». Сам он собирается оставить за собой пост председателя верхней палаты парламента, пишет «Медуза».

Внеочередные президентские выборы в стране назначили на 12 марта 2022 года. Всего в истории независимого Туркменистана пока было два президента: Бердымухамедов и его предшественник — Сапармурат Ниязов.

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Преемника действующий глава Туркменистана не назвал, но местные и иностранные СМИ уверены, что им станет его единственный сын Сердар Бердымухамедов. В сентябре 2021 года он отпраздновал 40-летие и преодолел необходимый для кандидата в президенты возрастной барьер.

Как сообщала «Хроника Туркменистана», впервые о сыне Бердымухамедова рассказали в СМИ во время президентских выборов 2012 года, когда он приехал на избирательный участок вместе с отцом. В 2016 году Бердымухамедове-младшем впервые избрали депутатом туркменского парламента.

Что известно о Бердымухамедове-младшем

Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года, он женат и имеет четверых детей. По первому образованию он инженер-технолог, несколько лет работал в пищевой промышленности и нефтегазовом секторе.

Учился в Дипломатической академии МИД России. Получил степень магистра по европейской и международной безопасности в женевском Центре политики безопасности. Учёбу совмещал с работой на должностях советника посла Туркменистана в Москве и постпреда Туркменистана при ООН в Женеве.

За время госслужбы Бердымухамедов-младший успел поработать в МИДе, возглавить министерство промышленности, а также был губернатором Ахалского вилаята (области), где, по словам его бывших сотрудников, любимым выражением сына президента в разговоре с подчиненными было «Шею сверну!». Кроме того, им запрещалось выходить из кабинетов без необходимости, а если вышли — не шуметь, пока Бердымухамедов-младший находился в здании.

В феврале 2021 года его назначили на только что учрежденную должность вице-премьера. Тогда он фактически стал заместителем своего отца — в Туркменистане нет должности премьер-министра, а правительство возглавляет президент. Одновременно с этим сын президента стал председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана и вошёл в совет безопасности страны.

В 2014 году Сердар Бердымухамедов защитил кандидатскую диссертацию в Академии наук Туркменистана, а затем менее чем за год получил степень доктора технических наук. Он также руководит Национальной федерацией по боевым искусствам и имеет почетное звание «Заслуженный тренер Туркменистана».

Увлечения Бердымухамедова-младшего полностью повторяют отцовские — спорт, любовь к автомобилям и лошадям. Отец и сын вместе совершают конные прогулки, участвуют в спортивных мероприятиях и авторалли.