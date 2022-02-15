«Погибли ли ваши друзья? Были ли самоубийства солдат?» О чём спросили слуцкие парни ветерана афганской войны

Слуцкий краеведческий музей 11 февраля, накануне памятной даты — дня вывода советских войск из Афганистана, в двадцатый раз провёл встречу воинов — интернационалистов с молодежью. Василий Тишкевич — бессменный организатор этих мероприятий. Я ежегодно прихожу на эти встречи, записываю воспоминания ветеранов войны в Афганистане.

О чём спросили молодые ветерана Афганистана

В этом году, 11 февраля, на встречу пришёл ветеран афганской войны Николай Иванович Тихонов. До этого не была с ним знакома. Николай Иванович рассказал о пережитом учащимися ГУО «Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности».

У ребят было много вопросов. Их интересовало, сколько лет было Николаю Тихонову во время войны, где находится Афганистан. Один из учащихся спросил, что думает ветеран о современном Афганистане и об американском отступлении. Ребята интересовались, как афганское население относилось к вводу и выводу наших войск.

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Что еще волновало парней: «Погибли ли ваши друзья? Были ли самоубийства солдат? Как вы, как офицер, относитесь к неподготовленным солдатам? Как вы общались с родственниками? В каком роде войск состояли? Какие мины были самые опасные? Какие повреждения были у погибших солдат?».

За всю мою двадцатилетнюю историю встреч с воинами – интернационалистами эти ребята оказались самыми любознательными и подготовленными. Я думаю, что молодые люди сделали свои выводы. А само мероприятие послужило воспитанию уважения к людям старшего поколения.

Война в Афганистане — не абстрактная история

Участие советских солдат в боевых действиях в Афганистане для меня — не абстрактная история. В декабре 1979 года я училась в 10 классе. В это время наших ребят отправляли в далекую страну выполнять интернациональный долг. Именно так преподносилось событие советской пропагандой. На войне побывали мои одноклассники, друзья детства. Обыкновенные мальчишки из нашего двора. Они первыми рассказали об этих событиях не так, как в газетах того времени, что видели, пережили.

Когда в 1989 году советская армия уходила из Афганистана, я работала в Могилевском областном Дворце пионеров. Как политинформатор рассказывала ребятам и сотрудникам о выводе наших войск. Так что мой профессиональный интерес к теме афганской войны сформировала сама жизнь.

Каждый делает свой вывод

В перестройку и в период развала СССР взгляды на участие наших войск в Афганистане поменялись. Людям, раненым физически и душевно этой войной, не стало легче. Когда я узнала, что Василий Тишкевич организует общение школьников и студентов с ветеранами войны в Афганистане, подумала: «Пусть ребята послушают живых свидетелей истории, пообщаются в реальном времени. Каждый может сделать выводы сам».

Восемнадцать лет подряд возила на встречи в музей учеников накануне 15 февраля — дня памяти воинов – интернационалистов. Вместе с ребятами записывала рассказы ветеранов. Это очень ценный исторический документ.

Педагоги продолжают традицию

В 2016 году моя ученица Татьяна Бартошик подготовила работу «Война в Афганистане глазами очевидцев». Она выступала на конкурсах исследовательских работ учащихся Слуцкого района, получила дипломы. Сейчас она работает учителем, классным руководителем в школе посёлка Боровляны и продолжает рассказывать своим ученикам об этой войне.

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