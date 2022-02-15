В последнее время врачам и медсёстрам трудно выполнять визиты на дом к пациентам из-за неработающих домофонов, квартирных звонков и отсутствия номеров на дверях квартир, сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ.

В обращении Елены Плохоцкой, врача-педиатра и заведующего детской поликлиникой, говорится, что по правилам внутреннего распорядка для пациентов, при вызове врача на дом родители должны обеспечить беспрепятственный доступ сотрудника поликлиники к больному.

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«Поэтому, вызывая врача, проверьте доступность вашего жилья в физическом и техническом плане и обязательно сообщите об этом медрегистратору при записи вызова:

проверьте, присутствует ли номер на двери вашей квартиры;

проверьте исправность звонка;

проверьте исправность домофона;

если дома присутствует собака, постарайтесь закрыть её в другой комнате, в ванной, туалете или на балконе и наденьте на неё намордник;

если вы проживаете в частном доме, привяжите собаку и наденьте на неё намордник;

приготовьте к приходу врача места осмотра, стул, обеспечьте освещенность помещения.

Наличие бахил при оказания медицинской помощи на дому нормативными документами не предусмотрено».

Если правила не соблюдаются, то медицинский работник оставляет за собой право вернуться в поликлинику, сообщив администрации, что посетить пациента невозможно.

Как работает детская поликлиника

Ежедневно в рабочие дни с 7.30 до 20.00.

В субботу с 9.00 до 15.00 (чистая и «красная» зоны).

В воскресенье с 9.00 до 14.00 («красная» зона).

Телефон колл-центра: 5 67 63.

Лаборатория: с 7.30 до 10.00. Лабораторное обследование подростков: с 11.00 до 13.00. Обследование здоровых детей до 3-х лет во вторник: с 07.30 до 10.00, с 11.00 до 13.00.