Вчера «Кур’ер» рассказал историю, как 65-летний рыбак вытащил из реки маленького мальчика, который провалился под лёд в районе 1-й гимназии в воскресенье. Сегодня мы нашли маму ребёнка.

Случчанка рассказала «Кур’еру», что её сыну 9 лет. Он учится во 2-м классе, и сейчас на каникулах. (Мы не приводим имена героев, так как информация касается интересов ребёнка. — Прим.ред.).

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«Я не ожидала, что такое произойдет. Он должен был играть во дворе. Девочки пошли на лёд, а он — с ними. Выпендрился, — говорит девушка. — Когда сын пришёл домой, я сразу же позвонила в «скорую», сказала медикам, что буду делать. Они ответили, что, если не станет лучше, то мне сообщить, и они приедут.

Сына раздела, растёрла заведённым уксусом, напоила горячим чаем и дала ибупрофен. Перезвонила в «скорую», отчиталась, что температуры нет. Только сегодня ночью (15 февраля. — Прим.ред.) она поднялась. Лёгкие чистые. Лечим. Так что всё хорошо.

Понимаете, сын у меня такой, что никогда бы такого не сделал. Я сама в шоке от того, зачем он пошёл на речку. Соседская девочка сказала: «Мы ему говорили — не прыгай, не бегай».

Мы по сто раз рассказываем сыну и про правила пожарной безопасности, и про поведение на воде и на льду. Он думает, что я его всё время опекаю. Мне стыдно, что я виновата — не досмотрела.

Сын уже ожил, смеётся и говорит, что умеет плавать. Хорошо, что мужчина его спас. Хочу сказать ему огромное спасибо! Он вообще молодец!».

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