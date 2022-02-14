В каких случаях белорусу надо платить налог за денежные переводы из других стран, а в каких нет. Объясняет юрист

Многим поступают денежные средства из ближнего и дальнего зарубежья: на карту, через вестерн юнион и им подобных, через почтовые отделения и прочими способами.Если вы получили деньги как доход в рамках предпринимательской деятельности, ремесленничества или как физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, но уплачивающее единый налог (они же – самозанятые) никаких отдельных налоговых деклараций подавать не требуется.

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