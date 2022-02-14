В Солигорском районе водитель Hyundai протаранил припаркованные легковушки

Как сообщает МЧС Беларуси, в воскресенье, 13 февраля, вечером в Солигорском районе вблизи деревни Листопадовичи случилось ДТП. Водитель Hyundai не справился с управлением, выехал в парковочный карман и столкнулся с припаркованными Volkswagen и Nissan.

В результате удара водительскую дверь Hyundai заблокировало. Спасатели освободили водителя, его отправили в больницу. Водители двух других автомобилей и пассажиры не пострадали.

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МЛЫН.BY сообщает, что водитель Hyundai был пьян (1,66 промилле), в Volkswagen сидели муж с женой, а в Nissan никого не было.