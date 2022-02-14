Номера телефонов диспетчерской службы «Слуцкводоканала» теперь такие: +37529 61 300 66 (А1), +37533 61 300 66 (МТС).
Диспетчерская служба работает для «оперативного реагирования по вопросам водоснабжения, водоотведения (канализации) и аварийных ситуаций».
СПРАВКА. «Слуцкводоканал» обеспечивает услугами водоснабжения и канализации:
- город Слуцк и Слуцкий район;
- город Столбцы и Столбцовский район;
- город Узда и Узденский район;
- город Копыль и Копыльский район;
- город Старые Дороги и Стародорожский район.