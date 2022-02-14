Номера телефонов диспетчерской службы «Слуцкводоканала» теперь такие: +37529 61 300 66 (А1), +37533 61 300 66 (МТС).

Диспетчерская служба работает для «оперативного реагирования по вопросам водоснабжения, водоотведения (канализации) и аварийных ситуаций».

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СПРАВКА. «Слуцкводоканал» обеспечивает услугами водоснабжения и канализации: