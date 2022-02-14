«На хлеб с молоком хватает, а на масло - нет». Ремесленница из деревни под Слуцком рассказала про жизнь и работу

Жительнице деревни Весея Анне Семёновой 35 лет. Когда-то она была горожанкой и работала продавцом, но переехала жить в село. По семейным обстоятельствам работу продавца сменила на труд ремесленника. Женщина рассказала «Кур’еру», как училась мастерству и искала клиентов, про удачи и неудачи, и на что хватает заработка.

Как пришла в ремесло

«Я отучилась на продавца продовольственных товаров. Работала в магазине «Штоф» с напарницей Ольгой, — рассказала Анна. — Она делала топиарии из гофрированной бумаги. Научила и меня этому. Увлеклась. Делала для себя, дарила людям. Нравился сам процесс: вырезать, клеить, подбирать цвета.

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Почему переехали в деревню

Мы с мужем — городские жители. Но в Слуцке сложно и дорого построить дом или квартиру. Поэтому переехали в Весею. Здесь смогли возвести жильё. Родилась дочь. Когда у неё выросли косички, я научилась делать бантики, резиночки, заколочки. Так в мою жизнь пришло ремесло канзаши. Но это было только для дочки.

Первый светильник подарила маме

Как-то мама сказала, что хочет подарить мне светильник ручной работы в форме большого цветка. Стоил он очень дорого. Я упросила маму не покупать такую дорогую вещь. Посмотрела в интернете, как делают такие светильники. Несколько недель подряд ночами смотрела мастер-классы. Потом купила пять метров изолона трёх цветов: зелёный, белый и розовый. Месяц боялась к нему притронуться, чтобы не испортить. (Сейчас один метр этого материала стоит 4,5 рубля). Ещё купила в местном магазине трубу, лампочку, плафон. Первый светильник делала пять дней, и подарила его маме. Вот так, благодаря ей, начала заниматься ростовыми цветами.

Когда на душе тяжело

Когда дочери исполнилось три года, то вернулась на работу в магазин. Было не до творчества. Но получилось так, что через восемь месяцев пришлось уволиться.

Жизнь складывается по-разному: я три года ухаживала за лежачим свёкром. Конечно, психологически это очень тяжело. Спасало ремесло. Мастерила светильники. Показывала работы в социальных сетях, люди оценивали, одобряли, хвалили мои работы. Это вдохновляло. Стали обращаться, чтобы им сделала такие. Так появились первые заказы.

Про мыльные букеты

Год назад увлеклась составлением букетов из мыльных роз, ромашек, тюльпанов, гвоздик. За 5 -20 рублей люди охотно покупают их к праздникам, юбилеям.

«На свечах погорела»

В конце октября прошлого года попробовала делать свечи из натуральной и окрашенной вощины. Люблю ароматный запах свечей. Сырьё закупала в магазинах для пчеловодов в разных городах. Для покупателя свечка вроде и недорого, от 1 рубля, но спроса в Слуцке пока на этот товар нет. Можно сказать, на свечах «погорела». Не получилось коммерции.

О работе на дому

Это только кажется, что работа на дому экономит время, она его пожирает. Спать ложусь ближе к часу ночи. Не всегда могу уделить внимание дочери и мужу. Не хватает времени на бытовые дела, но, спасибо близким, которые понимают и помогают.

Сейчас я оформлена, как ремесленник. Делюсь своим творчеством в аккаунтах соцсетей. Люди рассказывают своим знакомым. Так появляются новые клиенты. Езжу на ярмарки. Часто покупатели приезжают домой.

Материалы для моих изделий очень дорогие. Один светильник стоит 40 рублей и выше. Закупаюсь в других городах. Ездим вдвоём с мужем по стране. Работаю уже не в ноль. На хлеб с молоком, как говорится, хватает. А вот на масло — нет. Расширяться пока не планирую.

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.