Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в прошедшие выходные.

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото
Фотографии: Алесь Достанко

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Реклама

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото

Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото
Фото: Александр Шелехов
Какой была середина февраля на улицах Слуцка. Фото
Фото: Александр Петров

 

 