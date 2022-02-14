В своём Instagram перед Днём святого Валентина «Кур’ер» попросил подписчиков дополнить фразу «любовь — это…». Вот, что они написали.

Любовь — это…

  • Когда вместе ночью лопаем вкусняшки
  • Когда каждый день — День святого Валентина
  • Благодарить каждый день судьбу, за то, что мы встретились
  • Когда не можешь уснуть, пока ОН не рядом
  • Всегда поддерживать друг друга в трудную минуту
  • Взаимопонимание и просто бабочки в животе
  • Хотеть встретить вместе старость
  • Разрешать другому оставаться собой
  • Когда одна половинка дополняет другую
  • Вынос мозга
  • Дарить цветы без повода

 

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«Вынос мозга». «Кур'ер» спросил у случчан, что такое любовь, и вот их варианты

«Вынос мозга». «Кур'ер» спросил у случчан, что такое любовь, и вот их варианты

 