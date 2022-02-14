«Вынос мозга». «Кур'ер» спросил у случчан, что такое любовь, и вот их варианты

В своём Instagram перед Днём святого Валентина «Кур’ер» попросил подписчиков дополнить фразу «любовь — это…». Вот, что они написали.
Любовь — это…
- Когда вместе ночью лопаем вкусняшки
- Когда каждый день — День святого Валентина
- Благодарить каждый день судьбу, за то, что мы встретились
- Когда не можешь уснуть, пока ОН не рядом
- Всегда поддерживать друг друга в трудную минуту
- Взаимопонимание и просто бабочки в животе
- Хотеть встретить вместе старость
- Разрешать другому оставаться собой
- Когда одна половинка дополняет другую
- Вынос мозга
- Дарить цветы без повода