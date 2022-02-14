«Вынос мозга». «Кур'ер» спросил у случчан, что такое любовь, и вот их варианты

В своём Instagram перед Днём святого Валентина «Кур’ер» попросил подписчиков дополнить фразу «любовь — это…». Вот, что они написали.

Любовь — это…

Когда вместе ночью лопаем вкусняшки

Когда каждый день — День святого Валентина

Благодарить каждый день судьбу, за то, что мы встретились

Когда не можешь уснуть, пока ОН не рядом

Всегда поддерживать друг друга в трудную минуту

Взаимопонимание и просто бабочки в животе

Хотеть встретить вместе старость

Разрешать другому оставаться собой

Когда одна половинка дополняет другую

Вынос мозга

Дарить цветы без повода