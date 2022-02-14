Посмотрите, чем занимались жители Слуцка на прошедшей неделе, с 7 по 13 февраля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

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Публикация от Яна (@korj_yana)

 

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Публикация от Alina (@alina_sytina)

 

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Публикация от Марина Крыж (@marina_2x2)

 

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Публикация от ЛИСОВА (@dianikalis)

 

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Публикация от Ксюша (@ksushenk.a)

 

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Публикация от 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 (@larchenco.m)

 

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Публикация от Андрей Капацевич (@andrei_kapatsevich)

 

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Публикация от Курильчик Евгений (@kurylchyk_yauheni)

 

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Публикация от Ольга (@3006_3)