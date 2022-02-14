Посмотрите, чем занимались жители Слуцка на прошедшей неделе, с 7 по 13 февраля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна (@korj_yana)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina (@alina_sytina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Крыж (@marina_2x2)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛИСОВА (@dianikalis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша (@ksushenk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 (@larchenco.m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Капацевич (@andrei_kapatsevich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Курильчик Евгений (@kurylchyk_yauheni)