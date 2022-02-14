Иван Сергеевич и Валентина Никола­евна Жогло в прошлом году отпраздновали изумрудную свадьбу: 55 лет совместной жизни. Супруги и сейчас всё делают вместе, даже гуляют, взявшись за руки.

В канун Дня всех влюблённых, 14 февра­ля, «изумрудные молодожёны» из деревни Лучники рассказали «Кур’еру» историю своего знакомства и поделились секретами их семейного долголетия.

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«Через месяц после знакомства подали заявление в ЗАГС»

«В этом году исполняется 56 лет нашей совместной жизни, — говорит Иван Сергеевич. — Меня призвали в армию с третьего курса сельхозакадемии. Служил в Туле. Валентина училась в техникуме заочно, а работала в отделении электросвязи – обеспечи­вала междугородние звонки. Там мы с ней и встретились, разговорились. Узнал, что ей надо контрольную работу. Я и говорю: «Давайте я помогу с контрольной».

Помню, пришёл к ней 20 февраля 1966 года. Взял задание, учебник, за день решил контрольную. 22 февраля я был дежурным. Наша воинская часть граничила со стадио­ном. Там была дырка в заборе. Я через неё пролез, и мы встретились. Отдал контрольную, поговорили. Потом ещё четыре раза встретились и 20 марта подали заявление в ЗАГС».

«Если хочется сказать что-то нехорошее, лучше промолчи»

Супруги Жогло уверены, что в каждой семье родители должны думать о том, что они являются примером для своих детей, внуков и правнуков.

«Мы жили с Валентиной в согласии, старались друг другу помогать, — говорит Иван Сергеевич. — Понятно, что когда молодые люди объединяются в семью, то у них характеры разные. Надо друг к другу присматриваться, прислушиваться. Надо думать, прежде чем что-то сказать.

У меня по жизни выработались две привычки. Во-первых, надо быть толстокожим и не принимать всё близ­ко к сердцу. А не так, что тебе что-то сказали – и ты уже вспылил. Во-вторых, если даже у тебя есть какой-то ответ, но он не совсем хоро­ший для твоего партнёра, то воздержись от этого ответа».

Вместо претензий — уважение и взаимопонимание

«Когда муж окончил академию, мы приехали в деревню Подлесье, он работал инженером в колхозе. У нас уже была маленькая дочка, — говорит Валентина Николаевна. — Потом муж работал в управлении сельского хозяйства. На нём, как на главном инженере, был весь район.

Домашнюю работу я брала на себя. Другая бы, может, уже сказала: «Вот, я и работаю, и с дитём, а ты не помогаешь, давай разбежимся». Но я его понимала.

Потом родилась вторая дочь. Муж уже работал председателем колхоза «1 Мая». И трудился от зари до зари. Дети иной раз говорят: «Ты его набаловала». А я говорю: «Я знаю, что ему было тоже нелегко».

Муж в общей сложности 53 года проработал в сельском хозяйстве. Уже когда ушёл на пенсию, то появилось время для домашних хлопот, стали обязанности распределяться. Теперь мы вместе делаем все дела. Муж и посуду помоет, и пропылесосит.

Мне кажется, это и есть наш секрет — что всегда уважение было и взаимопонимание, а претензий не было».