На этой неделе можно подарить подарки любимым, поднять настроение ворчунам, проявить доброту к окружающим, придумать рецепт собственных пельменей.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

14 февраля 1999 года в деревне Греск начала действовать церковь.

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14 февраля — День святого Валентина (Valentine’s Day) или День всех влюбленных. У праздника есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом, и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.

15 февраля в Республике Беларусь – День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. С 1979 по 1989 годы том служило около 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 человек числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч получили ранения и увечья, 718 стали инвалидами.

16 февраля – День помощи ворчунам. История происхождения праздника неизвестна. Даже на первый взгляд веселые и оптимистичные люди иногда имеют ворчливое настроение, которое может быть вызвано плохой погодой, недосыпанием, проблемами в отношениях, проблемами на работе. Дать ворчуну высказаться — это также хороший способ поднять ему настроение.

17 февраля — Международный день спонтанного проявления доброты. В 1998 году в Токио прошла первая конференция Всемирного движения за доброту. Цель праздника – пропаганда добра, приобщение людей к благотворительности. Смысл торжества – в бескорыстности и безграничности добрых намерений. Главное – делать добрые дела от души, а не за вознаграждение.

18 февраля — День пельменей. Праздник был впервые объявлен в 2015 году. В этот день можно попробовать новые рецепты пельменей или придумать свои. В классическом варианте начинка у пельменей мясная, но в разных кухнях мира в тесто также заворачивают рыбу, овощи и даже сладости.

19 февраля — День рождения синоптической карты. Именно в этот день 160 лет назад директор Парижской обсерватории Урбен Леверье, астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы — Нептун. Он представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Сегодня синоптическая карта — главный инструмент в прогнозировании погоды и настольная книга каждого метеоролога.

20 февраля — День леденцовых петушков. История возникновения твердых конфет из жженого сахара началась в XV веке. Лакомство выступало как средство против кашля (жженый сахар) и детская пустышка (впоследствии выяснилось, что так портятся зубы). Раньше достаточно было выйти на улицу с леденцовым петушком или белочкой, чтобы стать объектом зависти соседских ребятишек.

20 февраля 1956 года родился Титковский Игорь Адамович. Краевед, автор публикаций и книг об истории Слуцка, с момента основания являлся членом редколлегии газеты «Кур’ер».