«Булькает, трещит, — и всё пропадает». Жители деревни под Слуцком жалуются, что сидят почти без связи и интернета

Жители деревни Заградье, что в 15 километрах от Слуцка, жалуются, что они по сути отрезаны от мира. В селе плохо работает сотовая связь, а мобильным интернетом пользоваться практически невозможно.

«В нашей местности мобильная связь и интернет на очень низком уровне, а оплата такая же, как и у всех, — рассказал Михаил Хотько, житель деревни Заградье. — Вот в Слуцке качество связи 4G. Подъезжаем к деревне Заградье, всего 15 километров, — уже никакого G! Здесь все люди ходят по улице, размахивая своими телефонами — ищут, где поймать сигнал! Булькает, трещит в телефоне, ты не слышишь, тебя не слышат, — и всё пропадает. И это не зависит от того, к какому оператору ты подключен.

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Вот в доме или на улице войдёшь в интернет, показывает, что качество связи на телефоне 100 Мбит/с, через минуту уже всё зависло. Ищешь новое место и положение для телефона или лезешь на чердак. Включаю TikTok или YouTube. Две секунды — и все пропало, перепады туда-сюда. За 10 минут 20 раз встанешь с дивана! И это не только у меня, это у всех! Вчера был мужчина из Сорогов, у них тоже самое. И в Мерешино, в Повстыни также, говорят. От Мерешино вышка в Уречье совсем рядом (5 км — прим. редакции). Люди ходят с поднятыми руками по деревне!

Вот приезжает автолавка, надо оплатить карточкой. Ничего не загружается, не работает. Продавец выпрыгивает из автолавки и начинает ходить вокруг машины, — поймала — человек заплатил. Потом залазит в машину. Второй достаёт карту — тоже самое. Опять выходит из машины, ходит вокруг. Вот такая у нас связь на данный момент.

Только и наблюдаешь, как люди ходят с поднятыми руками по улице, в попытках поймать интернет. Этот мобильник для нас бессмысленный и бесполезный — хоть под забор выкини!»

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