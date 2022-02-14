Читательница рассказала «Кур’ерe» интересную историю, которая с ней произошла в конце прошлой недели.

«Утром 11 февраля я ходила в стоматологию, и по пути домой решила зайти в магазин. По дороге был «Виталюр», — говорит пожилая случчанка. — Когда я шла, даже не задумалась, что взяла недостаточную сумму денег.

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Как обычно, начала класть в корзину всё самое необходимое. Подхожу на кассу, кассир пробивает продукты, называет итоговую сумму. Я начинаю расплачиваться, и понимаю, что мне не хватает буквально 30 копеек. Думаю, ладно, отменю что-нибудь из продуктов. И слышу детский голос: «Я заплачу за бабушку!» Я сначала даже не поняла, кто и откуда говорит, потому что на кассах было пусто. Потом смотрю вниз, стоит мальчик лет десяти. Я говорю: «Не надо, спасибо». А он настаивает на своём. Я настолько опешила, что не успела понять, как он добавил нужную сумму.

Я забрала покупки, вышла из магазина и увидела, что он тоже вышел. Решила к нему подойти и ещё раз сказать спасибо. Так мы и разговорились. Он сказал, что учится в 10-й школе и живёт на улице 14 Партизан. А ходил в магазин, чтобы купить хлеб и покормить уточек. Я так растрогалась, что даже заплакала. Не знала, что есть такие добрые и воспитанные детки.

Может родители или родственники мальчика увидят эту новость. Я бы хотела лично или по телефону поблагодарить родителей этого замечательного ребенка. Из примет: мальчик был в синей курточке и такого же цвета шапочке.

В конце хотела бы сказать: делайте добро, и оно к вам обязательно вернётся!»

Если вы знаете этого мальчика или его родителей, то напишите в личные сообщения @valleriino в Instagram, или позвоните в редакционный отдел по номерам: +375 (44) 766 94 94 (A1), +375 (29) 766 94 94 (МТС).