С помощью ДНК и генеалогических сайтов этих насильников и убийц смогли выследить спустя десятилетия

Нет записей с камер наблюдения, нет свидетелей, ни одного подозреваемого или мотива — на месте преступления находят лишь немного волос, которые могут принадлежать злоумышленнику. Ещё 20 лет назад это вряд ли привело бы к раскрытию преступления. Сегодня некоторые компании заверяют: по ДНК они могут воссоздать лицо убийцы, сообщает Onliner.

Специалисты из израильской компании Corsight AI утверждают, что способны создавать модель лица на основе образца ДНК, оставленного на месте преступления. Затем эту модель можно прогнать через систему распознавания лиц и таким образом выйти на подозреваемого. Соответствующий слайд был замечен на презентации компании для инвесторов в декабре прошлого года. Фирма, в консультативный совет которой входят бывший директор ЦРУ и экс-помощник директора ФБР, собирается «строить физический профиль, анализируя генетический материал, собранный в образце ДНК».

С научной точки зрения это звучит невыполнимо, пускай ДНК в последние несколько лет и переживает второй расцвет в криминалистике благодаря генеалогическим сайтам. Однако амбициозный сигнал свидетельствует о том, что системы распознавания лиц готовы полагаться даже на неточные средства, лишь бы идентифицировать человека любыми путями.

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Идея не работает?

Израильтяне из Corsight AI не первые, кто хочет связать лицо человека с его геномом. Пять лет назад стартап Human Longevity из Кремниевой долины поставил перед собой схожую цель. На этот счёт даже была опубликована околонаучная работа. Однако вскоре эксперты обнаружили, что в работе используются технически неверные показатели и сама система не может идентифицировать лицо по геному человека.

Компания Parabon NanoLabs представляет правоохранителям трёхмерные изображения лиц людей на основе генома и набора фенотипических характеристик (цвет глаз или кожи), у которых может быть свой довольно небольшой показатель достоверности меньше 80%. Созданные на основе генома портреты дорабатываются судебно-медицинскими экспертами исходя из негенетических факторов (вес или возраст, когда это возможно).

У Parabon есть сайт, где компания уверенно заявляет, что её сотрудники помогли раскрыть более 200 дел. Там же можно посмотреть сравнение фотографий уже пойманных преступников с той визуализацией, которую сделали специалисты Parabon NanoLabs. Как видно, далеко не всегда между компьютерной визуализацией и настоящим снимком преступника есть хотя бы отдалённое сходство.

Директор Parabon NanoLabs по биоинформатике Эллен Макрэй Грейтак, впрочем, ответственно заявляет, что методы компании далеко не совершенны: «Технология не скажет вам точное количество миллиметров между глазами или соотношение между глазами, носом и ртом». Для создания столь точных алгоритмов потребуются фундаментально новые научные открытия, а пока что фирма лишь предсказывает общую форму лица. Хотя и эти предсказания, как видим, оказываются недостаточно точными.

Во многому так происходит потому, что для получения точных характеристик на основе генов пока банально недостаточно информации о самих генах и их влиянии на внешний вид человека. Кроме того, окружающая среда и старение оказывают существенное влияние на лица, которые не могут быть срисованы с помощью фенотипирования ДНК.

Существует противоположный подход — от лица к ДНК. В 2019 году группа учёных из Нидерландов сопоставляла набор 3D-снимков с образцами ДНК. Им удалось добиться точности в районе 80—83%. Казалось бы, перспективы у подобных методов довольно неплохие. Однако в криминалистике столь большой шанс неудачи означает, что под следствием может оказаться невиновный.

Задача же правосудия — наказать виновного, несмотря на то, сколько лет прошло и как сильно тот изменился. И тут на помощь правоохранителям вместе с ДНК приходят сайты по поиску родственников и корней.

Насильники всплывают

В 2018 году драматичный арест 72-летнего старика Джозефа Джеймса Деанджело поднял много вопросов об использовании генетической информации и коммерческих баз данных, предназначенных для совершенно иных целей. Деанджело оказался серийным убийцей и насильником, который с середины 1970-х на протяжении десятка лет терроризировал Калифорнию.

Улики с мест его преступлений долгое время хранились в полицейских архивах. В начале 2018 года детектив Пол Хоулс понял, что такие сервисы, как GEDmatch, которые помогают отыскать родственников и построить генеалогическое древо по ДНК-информации, могут стать ключом к раскрытию «глухарей». Сперва он проверил, как это работает, с помощью профилей ДНК своей семьи, а затем решил отправить на сайт информацию о ДНК убийцы из Золотого штата. Конечно, сервис не указал сразу же на подозреваемого, но помог найти его возможных дальних родственников. Через них правоохранители и добрались до Деанджело. Старика осудили на 26 пожизненных сроков, он во всём сознался.

Первое секвенирование всего генома человека заняло более десяти лет, стоило около $3 млрд и было завершено в 2003 году. Не прошло и десятка лет, как миллионы людей смогли воспользоваться современным оборудованием для расшифровки своего генотипа в погоне за корнями. В США, стране мигрантов, это вызвало настоящий бум. Появилась куча сервисов, которые аккумулировали ДНК-профили американцев и выстраивали их генеалогические деревья. Этими-то ресурсами и пользуются сейчас правоохранители.

Как выяснилось позже, усилия детективов по сопоставлению ДНК были более обширными и включали тайные поиски частных ДНК, хранящихся в двух коммерческих компаниях, несмотря на их политику конфиденциальности. Это, в свою очередь, спровоцировало дебаты о генетической приватности, самоконтроле тестирующих компаний и доступе к такой информации правоохранителей.

Сперва детективы отправили ДНК-материалы в FamilyTreeDNA, где им позволили создать фейковый профиль для поиска совпадений. Когда это дало лишь отдалённые зацепки, работавший со следствием гражданский генетик загрузил профиль на сайт MyHeritage. Именно там удалось найти близкого родственника серийного убийцы, который и помог раскрыть дело. Представители сервиса заявили, что их политика безопасности не предусматривает прямого и столь беспрецедентного доступа со стороны полиции. Поиск не был санкционирован, эту информацию старались скрыть от широкой общественности, а открылась она уже только в судебных материалах.

Законность следственной генеалогии оставляет много вопросов. Хотя в правоохранительных органах передовых стран её и считают жизненно важным инструментом для раскрытия преступлений, но закон за этим инструментом не успевает.

К примеру, технология привела к осуждению Роя Чарльза Уоллера — серийного насильника, который с 1991 по 2006 год совершил 46 изнасилований. Как и в случае с Деанджело, на Уоллера вышли по следам ДНК, обнаруженным на месте преступления.

Профиль на основе этой ДНК через сайт GEDmatch привел к родственнику Уоллера, через генеалогическое древо которого и вычислили подозреваемого. Его ДНК, полученная полицией, совпала с образцами с мест преступлений насильника из Северной Калифорнии. Уоллер, который 14 лет с момента последнего преступления успешно скрывался от полиции, был приговорен к 897 годам тюрьмы.

Загадку 42-летней давности раскрыли в Лас-Вегасе. В январе 1979 года там пропала 16-летняя девушка. Через месяц её тело нашли в пустыне. Неизвестный изнасиловал и убил её.

Спустя 42 года житель Лас-Вегаса Джастин Ву сделал финансовое пожертвование лаборатории Othram и попросил полицию продолжить расследование с использованием передовых технологий. Секвенирование генома, а затем поиск по генеалогической базе данных дали свои плоды.

Убийцей оказался тогда 19-летний Джонни Блейк Петерсон. К сожалению, он сам умер в 1993-м.

Полиция на брифинге по этому делу заявила: «Мы можем взять те случаи, в которых все остальные методы не помогли. Мы ещё можем их решить. У этих семей ещё есть надежда. Никто не должен ждать 42 года, чтобы узнать, кто убил их ребёнка».