Происшествия на выходных: не стало мужчины, который жил в палатке на Минском море

В субботу, 12 февраля, Onliner сообщил, что умер Андрей, который от безысходности и одиночества жил в палатке на Минском море. У него был ковид, перешедший в пневмонию. Onliner

В Сенице два детсадовца сбежали от родителей

В агрогородке Сеница Минского района в пятницу вечером родители забрали детей из сада. За территорией учреждения взрослые разговорились, а дети тем временем ушли в неизвестном направлении. В 19.20 о пропаже сообщили спасателям. Детей отправились искать 151 сотрудник МЧС и милиции, некоторые — во внеслужебное время. В 20.32 детей нашли возле Сеницкого водохранилища. Они не пострадали. БелТА

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В Узденском районе мужчина с ножом напал на участкового и получил пулю в ногу

Около полудня в субботу наряд Узденского РОВД прибыл в деревню Кухтичи на семейный скандал. До приезда сотрудников 38-летний нарушитель покинул дом, однако его нашли на улице. На вид мужчина был пьян. Увидев милиционеров, он направился в их сторону с ножом. На неоднократные требования бросить оружие нападавший не реагировал, поэтому участковый выстрелил. С ранением ноги подозреваемый доставлен в больницу. БелТА

В Речицком районе в ДТП погиб 36-летний водитель

В воскресенье, 13 февраля, около 14.20 на трассе в Речицком районе произошло ДТП. Citroen с 36-летним жителем Речицы за рулём вылетел в кювет и врезался в дерево. Вероятно, мужчина не справился с управлением. Он погиб на месте. БелТА

В Чаусском районе 7-летняя девочка упала в незакрытый колодец

В воскресенье в деревне Приозёрной Чаусского района 7-летняя девочка играла в поле и упала в незакрытый колодец глубиной около 3 — 3,5 метров. Её бабушка позвонила в МЧС в 16.21. Спасатели прибыли и увидели, что девочка стоит в колодце на трубах неиспользуемой теплотрассы. Ребёнка достали с помощью лестницы. Девочка не нуждалась в госпитализации. МЧС