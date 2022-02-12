Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал исследование роли отца в белорусских семьях.

Данное исследование было проведено SATIO по заказу ЮНФПА в Беларуси в рамках программы «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно-обусловленного насилия», пишет Thinktanks.

Исследователи выделяют в белорусском обществе три группы отцов: «современные», «классические» и «авторитарные».

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Классические папы

Превалируют в Беларуси «классические» отцы. Их насчитывается 45%. Они склонны к традиционным взглядам, характеризуются средним уровнем толерантности и слабой склонностью к агрессии; зачастую женатые.

Эти папы часто обсуждают с детьми взаимоотношения с другими людьми, водят ребёнка на секции/кружки и реже думают, что с матерью ребёнку интереснее, чем с отцом. Они редко используют методы физического насилия в качестве воспитания, достаточно сильно вовлечены в домашние обязанности, но самоизоляция во время пандемии не оказала положительного воздействия – они не стали ещё больше вовлекаться в домашние работы. Гипотетически, «классические отцы» считают текущий уровень отношений с детьми приемлемым (например, сравнивая себя с другими отцами).

Их коммуникация обычно происходит через «классические» каналы – чаще других смотрят телевизор, слушают радио; чаще пользуются «Одноклассниками».

Авторитарные папы

Таких отцов насчитывается 36%.

У них ярко выражено одобрение агрессии со стороны мужчины, склонны к авторитаризму и доминантности. Чаще более старшего возраста, со средним образованием, с большим количеством детей, из сектора строительства. Чаще считают, что отец играет большую роль в семье (но это лишь 4% ответов), и желают большего послушания, а также чтобы дети ценили мнение отца. Чаще других прибегают к физическому насилию как методу воспитания детей. Меньше других пап желают проводить время с детьми и общаться с ними и значительно реже вовлекаются в планирование социальных активностей ребёнка (внешкольные мероприятия, встречи ребёнка с друзьями, походы на кружки) – хотя больше других вовлечены в «бытовое» планирование: организацию дня рождения ребёнка, походов в парикмахерскую, развлечений внутри дома.

Эти отцы значительно реже вовлечены в домашние обязанности, чем женщины, но пандемия влияет на это положительно (например, в сравнении с другими сегментами они стали значительно чаще заниматься глажкой).

Их коммуникация: различные каналы – читают блоги, телеграм-каналы, смотрят ТВ (в частности – НТВ-Беларусь, ОНТ, РТР-Беларусь), слушают радио, заходят в «Одноклассники».

Современные папы

Их в Беларуси меньшинство — всего 18%. У этих отцов выражена склонность к гендерной толерантности, равенству полов; авторитарность и традиционные взгляды крайне нехарактерны. Обычно современные папы проживают в Минске. Они чаще всего молоды, с высоким уровнем дохода и образования, часто одиноки и заняты в IT/предпринимательстве.

Эти папы хотели бы проводить больше времени с ребёнком, больше общаться, но чаще не знают, каким образом ребёнок хочет проводить время. Гипотетически это связано с их «неопытностью», возрастом. Современные отцы достаточно сильно вовлечены в отдельные домашние обязанности.

Их коммуникация: «продвинутые» каналы – читают блоги, телеграм-каналы, чаще пользуются VK и доверяют FB, чаще смотрят Youtube, Instagram (в частности, для получения информации о ЗОЖ), реже смотрят ТВ, слушают радио, пользуются «Одноклассниками».

Желание быть ближе

Как говорится в исследовании, пандемия коронавируса положительно повлияла на взаимоотношения отцов с семьями: 1/3 стали больше проводить времени с детьми, 1/5 стала больше общаться с родителями. В то же время около 20% отцов стали испытывать чувства стресса и подавленности – в первую очередь одинокие отцы и люди с неполным высшим образованием.

Однако вследствие пандемии около трети мужчин стали чаще вовлекаться и в бытовые обязанности: приготовление пищи, мытьё посуды, уборку квартир.

В исследовании подчёркивается, что женщины в Беларуси продолжают быть более вовлечёнными в воспитание ребёнка (тратят больше времени на уход за ребёнком), но 2/3 отцов желает проводить больше времени с детьми. Основная проблема – время, которое уходит на работу и другие дела (хотя на самом деле это, скорее всего, отговорка, и отцы просто не знают, как проводить время со своими чадами).

Тем не менее, отцы хотели бы быть ближе к детям и на эмоциональном уровне: желают больше доверия, обсуждений и разговоров, теплоты и внимания друг к другу.