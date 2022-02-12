Пережил войны и чуму. Один из старейших пабов Англии, проработавший 1229 лет, закрылся из-за ковидных ограничений

Ye Olde Fighting Cocks в Сент-Олбансе в графстве Хартфордшир — один из старейших пабов в Англии. Владельцы отсчитывают историю заведения с 793 года, а в какой-то момент паб даже был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Казалось, он будет вечным… но в начале февраля 2022 года управляющий пабом в течение последних десяти лет Кристо Тофалли закрыл его из-за антиковидных ограничений и связанных с ними убытков, пишет «Медуза».

Тофалли сказал, что «убит горем» и «перепробовал всё», чтобы сохранить паб. Заведение пережило войны, эпидемии чумы и экономические кризисы, но в условиях последней пандемии бизнес пострадал настолько, что владелец не смог выполнить финансовые обязательства. «Последние два года были беспрецедентными для индустрии и заставили сдаться всех нас, кто пытался всеми силами держать на плаву этот знаменитый паб», — сказал он.

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Впрочем, не спешите вешать нос. Тофалли заявил, что паб снова откроется под новым руководством. Сейчас ведутся переговоры с компанией Mitchells and Butlers, у которой в управлении более 1700 пабов, баров и ресторанов по всей Великобритании. «Мы все ищем лучший путь развития для паба, но он снова откроется с новыми владельцами, и я надеюсь, что они сохранят частичку старого духа», — сказал он.

Тофалли сказал BBC News, что его буквально завалили словами поддержки со всего мира, на платформе GoFundMe даже запустили сбор средств с целью спасти паб — за несколько дней удалось собрать более 3 тысяч фунтов стерлингов. «Влияние, которое мы оказали на людей, просто поражает. Мы стали важной частью сообщества… семья, которую мы создали, была огромной», — добавил он.

Ye Olde Fighting Cocks имел титул старейшего паба Англии до 2000 года, когда он был оспорен из-за недостаточных доказательств. Сегодня на звание старейшего питейного заведения страны претендуют ещё несколько пабов — например, Ye Olde Man & Scythe в Болтоне и Ye Olde Trip to Jerusalem в Ноттингеме.