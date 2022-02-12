Японскими учёными рассчитана эффективность медицинских масок против «омикрона»

Учёные продолжают настаивать на правильности утверждения, что медицинская маска является оптимальным на сегодня средством защиты от заражения штаммом «омикрон». Более того, японские учёные решили доказать это при помощи точных цифр, рассчитав эффективность масок против нового варианта коронавируса, пишет Factstore.

Выяснить уровень эффективности данного средства защиты решили специалисты из НИИ физико-химических исследований RIKEN. Они задействовали мощности суперкомпьютера «Фугаку», смоделировав на нём различные житейские ситуации, при которых человеку пришлось бы общаться с носителем штамма «омикрон». В их число входили ситуации, при которых человек общался на протяжении 15 минут с заражённым собеседником на разных расстояниях. При этом одно из условий гласило, что на человеке есть защитная маска, а другое – нет.

Если верить симуляции, вероятность заразиться «омикрон»-штаммом стремится к нулю в случае, если носитель вируса будет в маске, а расстояние между говорящими превышает один метр. Будучи без маски, при прочих равных условиях такой риск повышается на 60 процентов. А если расстояние меньше метра, то вероятность повышается уже до ста процентов.

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Таким образом, можно прийти к выводу, что меры социальной защиты, о которых людям говорят с самого начала пандемии, не теряют своей актуальности по сей день. А значит, остаётся лишь придерживаться их и ждать, пока исследователи не придумают способа раз и навсегда побороть опасный вирус.