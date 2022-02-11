56-летний житель Слуцка Геннадий Михайлович раскрыл для фотокорреспондента «Кур’ера» двери своего гаража. Здесь находятся не только вещи и инструменты, нужные автомобилисту, но и предметы для уюта, принадлежности для бани, а также своеобразный музей, где у каждого экспоната своя легенда.

Если у вас или у вашего родственника тоже есть интересный гараж, который он не против показать нашим читателям, звоните нам по телефону +37544 53-99-056 (Олеся) или пишите по этому номеру на Viber.