56-летний житель Слуцка Геннадий Михайлович раскрыл для фотокорреспондента «Кур’ера» двери своего гаража. Здесь находятся не только вещи и инструменты, нужные автомобилисту, но и предметы для уюта, принадлежности для бани, а также своеобразный музей, где у каждого экспоната своя легенда.

Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Фотографии: Олеся Белая
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
В годы, когда музыку слушают в основном с телефона или «умных» колонок, в гараже сохранились такие раритеты, как кассетный магнитофон, гармошка и труба. Можно устроить ретро-дискотеку
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Это красное знамя, по легенде, пострадало при разгроме колчаковцев. Что с ним случилось на самом деле — история умалчивает
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Портрет вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, спасённый от свалки, хозяин наградил настоящими орденскими лентами
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
На досуге в гараже можно посмотреть телевизор
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Оленьи рога — ещё один важный атрибут роскошной жизни в 80-х годах. Также здесь представлены фарфоровая сова и наконечник от знамени
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Вымпел и коллекция нагрудных знаков
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Ещё один вымпел — «Правофланговому пионерскому звену»
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Коллекция головных уборов на каждый сезон, которые уже не используются владельцем по назначению
Фотопроект «Слуцкие гаражи». Часть 1
Веники для бани

Если у вас или у вашего родственника тоже есть интересный гараж, который он не против показать нашим читателям, звоните нам по телефону +37544 53-99-056 (Олеся) или пишите по этому номеру на Viber.

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