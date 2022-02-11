Даниил Хомич учится на 3-м курсе Минского областного кадетского училища в Слуцке. Вырос он в деревне и никогда не был в художественной школе. Рисовать учился сам. Причём довольно успешно — уже состоялись две небольшие выставки его работ. Художник-самоучка рассказал «Кур’еру», как начал рисовать и откуда берёт сюжеты.

«Не люблю однообразие, нравится себя испытывать»

«Я родился в деревне Редковичи Любанского района, там и сейчас живёт моя семья. Не люблю однообразие, нравится себя испытывать: с детства привлекала военная сфера, мечтал проверить свою выдержку, дисциплину. Когда учился в школе, нам пришло письмо, в котором предлагалось стать курсантом кадетского училища. Так и решил: «Надо пробовать!» Прошёл комиссию, подал документы и поступил.

Рисовать начал только в училище

В школе у меня были мысли о том, чтобы научиться рисовать, но не получилось. Занимался в музыкальной школе, сестра пела, танцевала. Когда уже учился на первом курсе, нашему взводу дали задание: подготовить плакат ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Когда спросили: «Кто нарисует?», я поднял руку и сказал: «Давайте попробую». С тех пор и пошло: участвовал в тематических конкурсах, рисовал плакаты, делал буклеты.

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Как научился рисовать

Стал интересоваться, как научиться рисовать. Смотрел контент на YouTube, как правильно подбирать цвета, оттенки, градиенты. Рисую гуашью, пробовал акварелью, но это не моё. У меня есть подруга, которая учится в художественной школе, часто с ней советуюсь.

Любимая картина – «Берёзы»

Год назад, зимой, нарисовал пейзаж в синих тонах под названием «Одинокий остров». Именно эта картина вдохновила работать и дальше. Некоторые пейзажи дарил педагогам, родным. Все говорили: «О, супер, классно!». Моя любимая картина — «Берёзы», там сюжет из моей деревни. Был удивлён, когда мои родные сказали: «Это то место, где берёзы растут? Узнаём!».

Организовать выставку помогали педагоги

Впервые на мои работы серьёзно обратила внимание классный руководитель Ирина Михайловна Андреевич. Помогали и поддерживали воспитатели 31-го взвода Татьяна Николаевна Егельская и Екатерина Анатольевна Ермолович. Рисовать стал увереннее и с большим вдохновением.

Мне захотелось показать работы другим. Наша администрация, директор и замдиректора по учебной работе одобрили моё намерение. Первая выставка из восьми картин под названием «Летние дни» разместилась в родном кадетском училище. А вторая — в Слуцкой районной центральной библиотеке. Её помогла организовать воспитатель Татьяна Николаевна Егельская.

В библиотеке есть книга отзывов посетителей выставки. Думаю, что читать её буду с большим волнением. В ближайшее время планируем разместить ещё одну выставку в агрогородке Лучники. Там будут и новые работы о зиме.

«Хочется поднять людям настроение»

Многие люди за своими заботами и хлопотами не замечают, как кра­сива природа Беларуси, не успевают наблюдать, как меняются цвета вокруг. Когда я рисую, мне хочется, чтобы они ощутили то же, что и я, увидели, как прекрасны деревья, трава, река. Вспомнили или представили свои летние каникулы, деревню, лес — дорогие сердцу места.

«Времени не хватает»

Я учусь в серьёзном заведении, у нас строгая дисциплина. Моя основная задача – учиться. Поэтому планирую день так, чтобы всё успевать. Времени на творчество не так много. Иногда на одну работу уходит пять часов. У нас понимающие педагоги и воспитатели, которые меня поддерживают. Рисую не в ущерб учёбе: дома на каникулах, в увольнениях.

«Талант был у родственников, но никто не развил его»

Думаю, что стремление рисовать передалось мне по отцовской линии. Я наблюдал за отцом, его сестрой и своей двоюродной сестрой. У них были способности, но талант не развил никто. Папа вырезал красивые узоры из дерева, но сейчас занимается совсем другими вещами, двоюродная сестра — мастер по маникюру. Есть мечта — хочу связать свою жизнь с проектированием. После «кадетов» планирую поступать в БНТУ на инженера или получу образование архитектора. Буду делать креативные проекты в своей родной Беларуси».

Училище гордится

«Наше училище гордится тем, что у нас есть такой талантливый кадет. Ошибочно считать, что наша основная задача — сделать из детей только военных. Мы поддерживаем и будем поддерживать становление их творческого пути, развитие целостной личности. Этот юноша — наш белорусский самородок, который растёт и развивается у нас на глазах», — сказала Татьяна Егельская, воспитатель Минского областного кадетского училища.

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