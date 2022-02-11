Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

14 февраля, с 13.00 до 16.30, по адресам:

ул. Р. Люксембург, № 6-14 (чётные), 16-19, 21-33, 35-44, 46-51, 53;

1-й пер. Толстого, № 4-6, 9-23 (нечётные);

ул. Лацкова, №31;

ул. Плиева, № 17, 19, 21-32, 34-48, 50;

ул. М. Богдановича, № 19-27 (нечётные), 33, 46-50 (чётные).

14 февраля, с 8.00 до 14.00, по адресам:

ул. Советская, № 33-37 (нечётные);

ул. Тельмана, №1, 2, 4-24, 26-32 (чётные), 27;

ул. Жуковского, №1-3, 5-10, 12, 14;

ул. Тургенева, №2-13;

ул. Крылова, №1-11, 13, 15;

ул. Ленина, №202, 204, 208-218 (чётные);

ул. Козберга, №9;

проезд Гончарова, №1.

15 февраля, с 8.00 до 14.00, по адресам:

ул. Я. Коласа, № 26, 28-32, 34-39, 43, 47, 49;

ул. Козберга, № 27, 29, 32;

1-й пер. Я. Коласа, № 3-14, 16-26, 28.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

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