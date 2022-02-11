С 12 по 15 февраля «прямые линии» проведут представители Слуцкого райисполкома, Миноблисполкома, Слуцкой больницы, нотариусы, председатель комиссии по бюджету и финансам, сообщает «Слуцкі край».

Суббота, 12 февраля, с 9.00 до 12.00. Наталья Викентьевна Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома. Телефон: (801795) 7 50 18.

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Суббота, 12 февраля, с 9.00 до 12.00. Александр Владимирович Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома. Телефон: (8017) 500 41 60.

Суббота, 12 февраля, с 9.00 до 10.00. Елена Васильевна Малишевская, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ. Телефон: (801795) 7 15 06.

Понедельник, 14 февраля. Людмила Ивановна Нижевич, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания. Телефон: +375333182801. Время:

с 10.00 до 11.00 — с жителями Знаменского сельсовета;

с 11.00 до 12.00 — с жителями Рачковичского сельсовета.

Также вопросы будет принимать Людмила Георгиевна Лагун, помощник депутата, по телефонам: (8029) 527 62 95, (801719) 2 30 81.

Во вторник, 15 февраля, с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по нотариальным вопросам для воинов-интернационалистов проведёт Татьяна Тадеушевна Зеневич, заведующий нотариальной конторой Слуцкого района. Телефон: (801795) 4 15 05.