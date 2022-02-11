До 2025 года в Слуцком районе планируют построить 27 станций обезжелезивания воды. Уже работают 14, сообщает «Слуцкі край».
Станции обезжелезивания воды рассчитаны на 20 лет непрерывной работы. Они автономны. Вода очищается от железа, разных примесей, мусора. Она облучается ультрафиолетом для обеззараживания. Станции строятся в деревнях с плохой питьевой водой. В 2021 году такие станции появились в деревнях Замостье и Селище.
Где ещё построят станции обезжелезивания воды:
- в 2022 году — в деревнях Гольчичи, Жилин Брод, в агрогородке Летковщина;
- в 2023 году — в агрогородке Исерно, в деревнях Кирово, Повстынь, Беличи;
- в 2024 году — в деревне Великая Слива, в агрогородке Октябрь;
- в 2025 году — в деревнях Ветка, Маяк, Огородники, Болотчицы.