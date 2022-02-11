Какие симптомы указывают на необходимость проверить щитовидку

Щитовидная железа (ЩЖ) вырабатывает гормоны, которые контролируют все обменные процессы и качество её работы сказывается на общем состоянии человека.

Слишком низкая активность ЩЖ — и вы ощущаете себя амёбой

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Да, гипотиреоз заставляет вас чувствовать себя так, что вам хочется просто весь день валяться на диване. Все работает медленнее, в том числе и ваше сердце, кишечник и ваш мозг. Общее падение активности мозга при гипотиреозе может привести к депрессии.

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ЩЖ управляет производством многих нейротрансмиттеров. Среди них серотонин, дофамин, адреналин и норадреналин. Низкая активность ЩЖ может привести к компенсаторному повышению адреналина, который заставляет вас чувствовать постоянное напряжение, а также кортизола — другого гормона стресса. Таким образом, вы чувствуете себя одновременно усталой, напряженной и испытывающей стресс

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Даже если активность вашей ЩЖ снижена немного, у вас всё равно могут быть симптомы так называемого субклинического гипотиреоза. Если вы испытываете хроническую усталость, набрали лишний вес, у вас сухая кожа, кружится голова, вы склонны к депрессии, вам постоянно холодно и если температура вашего тела постоянно ниже 36,6 градуса, то у вас, возможно, недостаточно активная ЩЖ.⠀

Факторы, угнетающие щитовидную железу:

Избыток стрессов и кортизола

Дефицит йода, антиоксидантов, селена

Дефицит белка, избыток сахара

Хронические заболевания

Нарушения работы печени или почек

Отравление кадмием, ртутью, свинцом

Гербициды, пестициды

Противозачаточные таблетки, чрезмерная выработка эстрогена



Первым в организме всегда реагирует тело: меняется Ваше самочувствие. И только через время эти изменения можно будет увидеть на анализах. Следующая стадия — функциональные изменениях в тканях органа.

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Если вы почувствовали отсутствие энергии и «усеагульную млявасць і абыякавасць да жыцця» не дожидайтесь «диагноза», а занимайтесь профилактикой.