О том, что в эти дни на техосмотр в Слуцке очередей нет, «Кур’еру» сообщил Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции №80 УП «Белтехосмотр». Он добавил, что сейчас водители могут без траты времени и нервов спокойно пройти обследование.

Как записаться

Можно записаться онлайн через сайт gto.by. Нужно зайти на сайт, найти слуцкую станцию, нажать «Записаться», выбрать удобное для себя время и ввести свои данные. А потом просто приехать к назначенному времени.

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Цены

Как сообщает Sputnik, техосмотр стандартной бензиновой легковушки обойдётся в 34 рубля 50 копеек, дизельной – 35 рублей 20 копеек, внедорожника, работающего на бензине, – 36 рублей 10 копеек, на дизеле или газе – 37 рублей 90 копеек. Грузовика (до 12 тонн) – 51 рубль 30 копеек.

Выдача самого разрешения на допуск к участию в дорожном движении – 9 рублей 60 копеек (ранее – 8 рублей 70 копеек).

Юрлица, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов, в том числе должны проходить процедуру ЕКМТ – это требования к техническому и экологическому состоянию транспорта. Её стоимость – 42 рубля. Также юрлицам и предпринимателям выдаётся международный сертификат техосмотра, его цена – 21 рубль 30 копеек. Оформление электронного паспорта транспортного средства (вместо бумажного) – 29 рублей.

Как оплатить

Оплатить услуги станции можно по ЕРИП прямо на месте — через онлайн-банкинг на мобильном телефоне. Для этого нужно: