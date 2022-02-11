Жительница Слуцка шла на работу и под ней провалился тротуар. Сотрудник ЖКХ приехал устранять проблему и тоже провалился

В пятницу, 11 февраля, утром жительница Слуцка Алла шла на работу по тротуару за колледжем на «Сахарном». Как вдруг тротуар под ней провалился, и женщина упала обеими ногами в яму глубиной почти в метр.

К счастью, по этому же тротуару девушка вела ребёнка в детский сад. Она и помогла Алле выбраться. Упавшей в яму случчанке пришлось идти на работу почти по пояс в грязи и там переодеваться в чужие вещи.

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Алла обратилась в ЖЭУ №4 и в «Кур’ер». Сотрудники ЖКХ приехали решать проблему. Рабочий стал вытаскивать из ямы тротуарную плитку, и земля у него под ногой тоже провалилась прямо на глазах у корреспондента.

Как рассказали «Кур’еру» рабочие из ЖКХ, провал произошёл из-за того, что рядом, на территории колледжа, работники водоканала ранее устраняли какую-то аварию и раскопали землю. По версии рабочих, вода из этого раскопа и подмыла тротуар. И теперь часть дорожки рядом с колледжем придётся разбирать.

Алла сказала «Кур’еру», что она цела, но очень испугалась. «Хорошо, что я, а если бы ребёнок провалился?» — добавила случчанка.

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