Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

В течение зимы читатели «Кур’ера» в своих звонках и комментариях в наших соцсетях не раз обращали внимание на состояние дорог в городе.



Для жителей этот вопрос стал ещё актуальнее, когда на улицах 14-ти Партизан и Виленской начали делать ямочный ремонт. Особенно читателей волновало состояние дороги в районе льнозавода. Высказывали и удивление по поводу моста в 11-м городке — дорожное покрытие летом отремонтировали, а на нём уже трещины и выбоины.

Как выглядят «болевые точки», смотрите в подборке фотографий.

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