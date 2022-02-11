В течение зимы читатели «Кур’ера» в своих звонках и комментариях в наших соцсетях не раз обращали внимание на состояние дорог в городе.


Для жителей этот вопрос стал ещё актуальнее, когда на улицах 14-ти Партизан и Виленской начали делать ямочный ремонт. Особенно читателей волновало состояние дороги в районе льнозавода. Высказывали и удивление по поводу моста в 11-м городке — дорожное покрытие летом отремонтировали, а на нём уже трещины и выбоины.

Как выглядят «болевые точки», смотрите в подборке фотографий.

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Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)
Житель Слуцка в чате нашего Telegram-канала написал: «Вопрос: участок дороги от 9-й школы в сторону льнозавода починили? Неделю назад там что-то разворотили, знаки поставили. И? Моя одна извилина не понимает, зачем вырезать куски асфальта на месте ям и неделями их не заделывать. Это новая технология или схема ремонта старая?».

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)
Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)
Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)
Мост в 11-м городке, который ремонтировали в сентябре прошлого года, якобы тоже не в очень хорошем состоянии. Также местные жители обращали внимание на дорогу, которая идёт от 11-го городка в сторону Молодёжного центра.

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)
В начале декабря 2021 года жительница Слуцка рассказала нам про разбитую дорогу, которая идёт через двор за магазином № 58, и написала, что там «эти ямины везде». Позже другой наш читатель увидел, что на этом участке проводят ямочный ремонт.

Как выглядят «болевые точки» водителей... Взяли для примера три улицы Слуцка (фото)

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