Слуцкое ЖКХ каждую неделю вывозит твёрдые коммунальные отходы от домовладений частного сектора согласно количеству зарегистрированных в домовладении человек, пишет «Слуцкі край».
Беличский сельсовет
- Среда — Горки, Квасыничи, Чижовка, Новобеличи, Беличи.
- Четверг — Млынка, Болотчицы, Мащицы, Целевичи, Евличи, Октябрь.
Бокшицкий сельсовет
- Понедельник — Малая Падерь.
- Вторник — Новая Нива, Загорье, Молотково, Радичево, Уланово, Ушаловичи.
- Четверг — Михейки, Прощицы.
- Пятница — Городище, Гороховка, Заболоть, Заполье, Кухты, Бокшицы, Василинки.
Весейский сельсовет
- Понедельник — Берёзовка, Мелешки, Борки, Поповцы, Липники, Лошица, Талица, Слобода, Калита, Кучино, Подлошица, Старый Гутков.
- Вторник — Избудище, Красное Село.
- Четверг — Бусловка, Васильково, Камора, Леньки, Набушево, Муравищено, Весея.
Греский сельсовет
- Вторник — Степково, Морозы, Греск, Прогресс.
- Четверг — Старина, Островок, Борки, Ветка, Клешево, Летковщина, Маяк, Мусичи, Шуляки.
- Пятница — Греск (многоэтажные дома).
Гацуковский сельсовет
- Вторник — Вежи, Шведы, Евладовичи, Воробьёво, Забелы, Шищицы, Ульяновка.
- Среда — Озёрцы, Белая Лужа, Кривая Гряда, Буда Греская, Белый Бор, Залесье, Гацук.
Знаменский сельсовет
- Понедельник — Лопатичи, Середняки, Беларусь, Шаловичи, Подлесье, Кажушки, Славинск, Залядье, Ленино, Ульяновка.
- Вторник — Знамя, Дуброва, Восток, Чирвоная Нива.
- Четверг — Борок, Ваньковщина, Михайловка, Малиновка, Вишнёвка, Хлебный Клин, Свободный, Терасполь, Невязцы, Сахалин, Селище.
Исернский сельсовет
- Пятница — Исерно, Великая Слива, Калиновка, Малиновка, Новосёлки, Нежевка, Гуляево, Малое Быково, Великое Быково, Паничи, Волоты.
Кировский сельсовет
- Понедельник — Новодворцы, Малая Падерь.
- Среда — Кирово, Новый Двор, Устрань, Клепчаны, Маглыши, Великое Журово, Ивань, Ивановские Огородники.
- Пятница — Лесище, Огородники, Устрань (разъезд Глядки), Працевичи.
Козловичский сельсовет
- Понедельник — Великая Падерь, Огородники, Мерешино, Повстынь, Кублище, Рабак.
- Среда — Ячево.
- Пятница — Лесуны, Козловичи, Ближние Бондари, Дальние Бондари, Малая Слива, Заградье.
Первомайский сельсовет
- Вторник — Аполины, Жилин Брод, Поликаровка, Новинки, Шантаровщина, Пильня, Строхово, Боровая, Гольчичи, Кальчицы, Кулики, Ржавка, Таковище, Нива.
Покрашевский сельсовет
- Вторник — Павловка, Адамово, Леньки, Ануфровичи.
- Среда — Покрашево, Замостье, Рудня, Вынищи, Бобовищи.
Рачковичский сельсовет
- Понедельник — Придирки, Белевичи, Лядно, Малышевичи, Новые Рачковичи, Рачковичи, Юлисино, Замошье, Пятницы, Танежицы, Чайчицы, Ковержицы, посёлок Чаплицы, деревня Чаплицы.
Серяжский сельсовет
- Вторник — Варковичи, Качалово, Подлипцы, Серяги.
- Среда — Лучники, посёлок Безверховичи, деревня Безверховичи, посёлок Ретовщина.
- Четверг — Браново, Павловка, Брановичи.
Сороговский сельсовет
- Понедельник — Сороги, Оступище, Круглое, Новый Гутков, Волошево, Рыжица, Мелитоново, Сливка, Хиноловка, Рубеж.
- Вторник — Омговичи, Дворище, Ляхово.
Правила сбора отходов
ТКО должны складироваться в лёгкую металлическую или пластиковую тару и выставляться в 6.00 в день вывоза возле калитки. Допускается применение деревянных мусоросборников. В данном случае мусор должен быть собран в мешки, которые исключают распространение мусора по прилегающей территории.
Мешки, в которые собран мусор, не возвращаются. Зола принимается только в охлаждённом виде, упакованная в прочные мешки. К ТКО не относятся крупногабаритные отходы, строительные отходы.
Также сообщаем, что договор на оказание жилищно-коммунальных услуг заключается собственником жилого помещения. В случае, если потребители владеют жилым помещением (одноквартирным жилым домом) на праве общей собственности, договор заключается со всеми собственниками либо с одним из них по соглашению между ними.
Гражданам, ранее не заключившим договор, необходимо обратиться по адресу: Слуцк, улица Пионерская, 23, кабинет 102 для заключения договора. Телефон для справок: 8(01795) 3-28-45.