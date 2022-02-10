Слуцкое ЖКХ каждую неделю вывозит твёрдые коммунальные отходы от домовладений частного сектора согласно количеству зарегистрированных в домовладении человек, пишет «Слуцкі край».

Беличский сельсовет

Среда — Горки, Квасыничи, Чижовка, Новобеличи, Беличи.

— Горки, Квасыничи, Чижовка, Новобеличи, Беличи. Четверг — Млынка, Болотчицы, Мащицы, Целевичи, Евличи, Октябрь.

Бокшицкий сельсовет

Понедельник — Малая Падерь.

— Малая Падерь. Вторник — Новая Нива, Загорье, Молотково, Радичево, Уланово, Ушаловичи.

— Новая Нива, Загорье, Молотково, Радичево, Уланово, Ушаловичи. Четверг — Михейки, Прощицы.

— Михейки, Прощицы. Пятница — Городище, Гороховка, Заболоть, Заполье, Кухты, Бокшицы, Василинки.

Весейский сельсовет

Понедельник — Берёзовка, Мелешки, Борки, Поповцы, Липники, Лошица, Талица, Слобода, Калита, Кучино, Подлошица, Старый Гутков.

— Берёзовка, Мелешки, Борки, Поповцы, Липники, Лошица, Талица, Слобода, Калита, Кучино, Подлошица, Старый Гутков. Вторник — Избудище, Красное Село.

— Избудище, Красное Село. Четверг — Бусловка, Васильково, Камора, Леньки, Набушево, Муравищено, Весея.

Греский сельсовет

Вторник — Степково, Морозы, Греск , Прогресс.

— Степково, Морозы, , Прогресс. Четверг — Старина, Островок, Борки, Ветка, Клешево, Летковщина, Маяк, Мусичи, Шуляки.

— Старина, Островок, Борки, Ветка, Клешево, Летковщина, Маяк, Мусичи, Шуляки. Пятница — Греск (многоэтажные дома).

Гацуковский сельсовет

Вторник — Вежи, Шведы, Евладовичи, Воробьёво, Забелы, Шищицы, Ульяновка.

— Вежи, Шведы, Евладовичи, Воробьёво, Забелы, Шищицы, Ульяновка. Среда — Озёрцы, Белая Лужа, Кривая Гряда, Буда Греская, Белый Бор, Залесье, Гацук.

Знаменский сельсовет

Понедельник — Лопатичи, Середняки, Беларусь, Шаловичи, Подлесье, Кажушки, Славинск, Залядье, Ленино, Ульяновка.

— Лопатичи, Середняки, Беларусь, Шаловичи, Подлесье, Кажушки, Славинск, Залядье, Ленино, Ульяновка. Вторник — Знамя, Дуброва, Восток, Чирвоная Нива.

— Знамя, Дуброва, Восток, Чирвоная Нива. Четверг — Борок, Ваньковщина, Михайловка, Малиновка, Вишнёвка, Хлебный Клин, Свободный, Терасполь, Невязцы, Сахалин, Селище.

Исернский сельсовет

Пятница — Исерно, Великая Слива, Калиновка, Малиновка, Новосёлки, Нежевка, Гуляево, Малое Быково, Великое Быково, Паничи, Волоты.

Кировский сельсовет

Понедельник — Новодворцы, Малая Падерь.

— Новодворцы, Малая Падерь. Среда — Кирово, Новый Двор, Устрань, Клепчаны, Маглыши, Великое Журово, Ивань, Ивановские Огородники.

— Кирово, Новый Двор, Устрань, Клепчаны, Маглыши, Великое Журово, Ивань, Ивановские Огородники. Пятница — Лесище, Огородники, Устрань (разъезд Глядки), Працевичи.

Козловичский сельсовет

Понедельник — Великая Падерь, Огородники, Мерешино, Повстынь, Кублище, Рабак.

— Великая Падерь, Огородники, Мерешино, Повстынь, Кублище, Рабак. Среда — Ячево.

— Ячево. Пятница — Лесуны, Козловичи, Ближние Бондари, Дальние Бондари, Малая Слива, Заградье.

Первомайский сельсовет

Вторник — Аполины, Жилин Брод, Поликаровка, Новинки, Шантаровщина, Пильня, Строхово, Боровая, Гольчичи, Кальчицы, Кулики, Ржавка, Таковище, Нива.

Покрашевский сельсовет

Вторник — Павловка, Адамово, Леньки, Ануфровичи.

— Павловка, Адамово, Леньки, Ануфровичи. Среда — Покрашево, Замостье, Рудня, Вынищи, Бобовищи.

Рачковичский сельсовет

Понедельник — Придирки, Белевичи, Лядно, Малышевичи, Новые Рачковичи, Рачковичи, Юлисино, Замошье, Пятницы, Танежицы, Чайчицы, Ковержицы, посёлок Чаплицы, деревня Чаплицы.

Серяжский сельсовет

Вторник — Варковичи, Качалово, Подлипцы, Серяги.

— Варковичи, Качалово, Подлипцы, Серяги. Среда — Лучники, посёлок Безверховичи, деревня Безверховичи, посёлок Ретовщина.

— Лучники, посёлок Безверховичи, деревня Безверховичи, посёлок Ретовщина. Четверг — Браново, Павловка, Брановичи.

Сороговский сельсовет

Понедельник — Сороги, Оступище, Круглое, Новый Гутков, Волошево, Рыжица, Мелитоново, Сливка, Хиноловка, Рубеж.

— Сороги, Оступище, Круглое, Новый Гутков, Волошево, Рыжица, Мелитоново, Сливка, Хиноловка, Рубеж. Вторник — Омговичи, Дворище, Ляхово.

Правила сбора отходов

ТКО должны складироваться в лёгкую металлическую или пластиковую тару и выставляться в 6.00 в день вывоза возле калитки. Допускается применение деревянных мусоросборников. В данном случае мусор должен быть собран в мешки, которые исключают распространение мусора по прилегающей территории.

Реклама

Мешки, в которые собран мусор, не возвращаются. Зола принимается только в охлаждённом виде, упакованная в прочные мешки. К ТКО не относятся крупногабаритные отходы, строительные отходы.

Также сообщаем, что договор на оказание жилищно-коммунальных услуг заключается собственником жилого помещения. В случае, если потребители владеют жилым помещением (одноквартирным жилым домом) на праве общей собственности, договор заключается со всеми собственниками либо с одним из них по соглашению между ними.

Гражданам, ранее не заключившим договор, необходимо обратиться по адресу: Слуцк, улица Пионерская, 23, кабинет 102 для заключения договора. Телефон для справок: 8(01795) 3-28-45.