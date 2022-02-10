Вопрос-ответ: Почему днём на улицах Слуцка горят фонари

Отдел писем
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Вопрос-ответ: Почему днём на улицах Слуцка горят фонари
Фото прислано читательницей

В редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка. Она недоумевает, почему днём на улице Солигорской в Слуцке включено уличное освещение. Женщина прислала фотографии, сделанные 9 февраля в 11.15. Мы связались с  Александром Жданом, начальником предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ, и узнали причину этого.

«Я сейчас иду по улице Солигорской. Белый день. Все фонари горят. Почему не экономят электроэнергию?» — спрашивает Мария, жительница Слуцка.

Фото присланы читателем

Вопрос-ответ: Почему днём на улице Солигорской горели фонари, а бывает, что и на других

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Ситуацию прояснил Александр Ждан, начальник предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ.

«В это время обслуживающие специалисты проводили профилактические работы. Освещение было включено, чтобы увидеть, какие светильники горят, какие — нет. После чего проводится замена неисправных. В тёмное время суток рабочие этого сделать не могут. Освещение на улицах, бывает, включается в дневное время по причине производства ремонтных или профилактических работ», — рассказал специалист.

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