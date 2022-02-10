С 26 января в Беларуси ввели предельные максимальные цены на плодоовощную продукцию, которая выращена и продаётся в стране. «Кур’ер» обошёл пять магазинов разных торговых сетей в Слуцке и посмотрел стоимость свежих овощей и яблок.

По постановлению Совмина с января по май этого года регулируются цены на яблоки и так называемый «борщевой набор» — картофель, капусту, свёклу, морковь и репчатый лук.

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Стоимость белорусских овощей на 10 февраля (за килограмм):

свежий картофель — от 1,14 до 1,39 рубля;

свежая капуста белокочанная — 1,67 и 1,68 рубля;

свежая морковь столовая — от 1,21 до 1,54 рубля;

свежая свёкла столовая — от 1,14 до 1,99 рубля;

свежий лук репчатый — от 1,39 до 1,57 рубля;

свежие яблоки — 1,85 рубля (в остальных магазинах продавались только импортные).

В одном из магазинов свёкла производства РБ оказалась по цене выше планки, установленной Совмином, — 1,49 и 1,99 рубля за 1 кг. Она должна стоить не дороже 1,41 рубля.

Также бросается в глаза, что сетевые магазины устанавливают предельно максимальные цены на овощи.

В ТЕМУ. В Минске МАРТ установил факты нарушений субъектами хозяйствования законодательства о ценах и ценообразовании при реализации плодоовощной продукции в 2021 году. Общая сумма завышения цен на овощи составила 190 547,2 рубля, при этом 11,6 % — завышения отпускных цен оптовыми поставщиками, 88,4 % — доля превышения розничных цен.