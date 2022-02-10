День святого Валентина в Германии: 7 интересных фактов

День влюблённых в Германии начали отмечать относительно недавно. Кто-то любит его, а кто-то ненавидит, считая, что этот праздник придумали меркантильные маркетологи и продавцы цветов.
Знали ли вы, что каждый месяц около 8,4 миллиона одиноких людей ищут себе пару на сайтах знакомств?
Любовь – это… траты
Согласно исследованию, День святого Валентина вместе со всеми его атрибутами обходится немцам примерно в 50 евро. Наиболее щедрые жители Гамбурга — они тратят более 74 евро на подарки, цветы, рестораны и другое. Меньше всех тратят жители Саксонии-Анхальт — 33,83 евро.
Любовь — это… подарки
Согласно опросу, один из самых востребованных подарков — это поездка на выходные. Однако чаще всего дарят цветы. Хотя и они — дорогое удовольствие в Германии, а в феврале примерно на 7,7% дороже, чем в среднем за год.
Любовь… иногда невыносима
40% немцев ненавидят День святого Валентина. 20% одиноких людей говорят, что чувствуют себя особенно одинокими в этот праздник. Если ты чувствуешь себя так же, то есть идеальный хештег —
#HateValentinesDay, там можно найти товарищей по несчастью.
Любовь — это… когда ласково
При выборе ласкового прозвища для своего любимого человека немцы предпочитают придерживаться классики. Наиболее популярны: Schatz, Schatzi — сокровище, Maus — мышонок, Hase, Hasi — зайка.
Однако 28% пар полностью отказываются от прозвищ и называют свою вторую половинку просто по имени. Слова «Я люблю тебя» (Ich liebe dich) каждый день звучат из уст четверти жителей Германии.
Для сравнения: в США каждый второй американец в отношениях говорит «Я люблю тебя» минимум один раз в день.
Любовь… на расстоянии одного клика
В Германии процветают порталы онлайн-знакомств. В настоящее время 8,4 миллиона человек ежемесячно посещают сайты онлайн-знакомств, а также выражают свою любовь в интернете. Например, 18% немцев признаются в любви в социальных сетях. Четверть из них делают это, чтобы задеть своего бывшего партнёра.
Любовь — это… звон свадебных колоколов
В феврале в Германии каждые три минуты кто-то заключает брак. Однако стоит быть осторожным: согласно статистике, брак, заключённый в День всех влюблённых, не является гарантией вечного счастья. Наоборот, статистика разводов на 45% выше у тех, кто обменялся кольцами и дал клятвы верности 14 февраля.
Любовь — это… болезнь
14 февраля в Германии отмечают не только День всех влюблённых, но и День психических больных. Но об этом знают в основном только те, кто работает в этой сфере. В этот день немцы украшают психиатрические больницы лентами алого цвета, шарами и плакатами, а в церквях в этот день проходят соответствующие богослужения.
Всё же есть некая связь между этими двумя праздниками, ведь влюблённость — это своего рода тоже помутнение рассудка «Die Liebe ist ein Rauschzustand» (любовь — это состояние опьянения).
УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ