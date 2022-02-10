День святого Валентина в Германии: 7 интересных фактов

День влюблённых в Германии начали отмечать относительно недавно. Кто-то любит его, а кто-то ненавидит, считая, что этот праздник придумали меркантильные маркетологи и продавцы цветов.

Знали ли вы, что каждый месяц около 8,4 миллиона одиноких людей ищут себе пару на сайтах знакомств?

Любовь – это… траты

Согласно исследованию, День святого Валентина вместе со всеми его атрибутами обходится немцам примерно в 50 евро. Наиболее щедрые жители Гамбурга — они тратят более 74 евро на подарки, цветы, рестораны и другое. Меньше всех тратят жители Саксонии-Анхальт — 33,83 евро.

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Любовь — это… подарки

Согласно опросу, один из самых востребованных подарков — это поездка на выходные. Однако чаще всего дарят цветы. Хотя и они — дорогое удовольствие в Германии, а в феврале примерно на 7,7% дороже, чем в среднем за год.

Любовь… иногда невыносима

40% немцев ненавидят День святого Валентина. 20% одиноких людей говорят, что чувствуют себя особенно одинокими в этот праздник. Если ты чувствуешь себя так же, то есть идеальный хештег —

#HateValentinesDay, там можно найти товарищей по несчастью.

Любовь — это… когда ласково

При выборе ласкового прозвища для своего любимого человека немцы предпочитают придерживаться классики. Наиболее популярны: Schatz, Schatzi — сокровище, Maus — мышонок, Hase, Hasi — зайка.

Однако 28% пар полностью отказываются от прозвищ и называют свою вторую половинку просто по имени. Слова «Я люблю тебя» (Ich liebe dich) каждый день звучат из уст четверти жителей Германии.

Для сравнения: в США каждый второй американец в отношениях говорит «Я люблю тебя» минимум один раз в день.

Любовь… на расстоянии одного клика

В Германии процветают порталы онлайн-знакомств. В настоящее время 8,4 миллиона человек ежемесячно посещают сайты онлайн-знакомств, а также выражают свою любовь в интернете. Например, 18% немцев признаются в любви в социальных сетях. Четверть из них делают это, чтобы задеть своего бывшего партнёра.

Любовь — это… звон свадебных колоколов

В феврале в Германии каждые три минуты кто-то заключает брак. Однако стоит быть осторожным: согласно статистике, брак, заключённый в День всех влюблённых, не является гарантией вечного счастья. Наоборот, статистика разводов на 45% выше у тех, кто обменялся кольцами и дал клятвы верности 14 февраля.

Любовь — это… болезнь

14 февраля в Германии отмечают не только День всех влюблённых, но и День психических больных. Но об этом знают в основном только те, кто работает в этой сфере. В этот день немцы украшают психиатрические больницы лентами алого цвета, шарами и плакатами, а в церквях в этот день проходят соответствующие богослужения.

Всё же есть некая связь между этими двумя праздниками, ведь влюблённость — это своего рода тоже помутнение рассудка «Die Liebe ist ein Rauschzustand» (любовь — это состояние опьянения).

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ