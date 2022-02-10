На вопрос «Кур’ера», когда ждать открытия KFC в Слуцке, в «Бел Фуд Сервисе» ответили, что всё в зачаточном состоянии. С местом ресторана они ещё не определились.

О том, что KFC придёт в Слуцк, сеть ресторанов быстрого питания официально сообщила в октябре 2021 года. В городе висит баннер о поиске сотрудников в KFC. Читатели «Кур’ера» постоянно интересуются, когда же в городе откроется это заведение общепита.

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По информации «Кур’ера», вначале сетевик рассматривал помещение в ТЦ «Маяк», где была пиццерия «Pizza Smile». Потом случчане стали говорить, что ресторан может открыться вместо бывшего ресторана «Случь». В этом месяце здание на М.Богдановича выставили на продажу.

Только за последние два года в Слуцке открылось порядка 10 новых точек общепита, где продают пиццу, шаурму, суши и другой фастфуд.