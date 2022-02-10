При поиске работы соискатели ориентируются не в последнюю очередь на заработок. С 1 января 2022 года размер минимальной зарплаты — 457 рублей. «Кур’ер» посмотрел в базе вакансий службы занятости, по каким профессиям случчанам предлагают подобный доход. Оказалось, что юрист может получать меньше уборщика в магазине, несмотря на образование. Обзор вакансий с «минималкой» смотрите в нашем материале, он подготовлен по данным на 8.45 10 февраля 2022 года.

1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

115 – 115 руб. (0.25 ставки)

Образование: Среднее специальное

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Дополнительные требования: без вредных привычек

Наниматель: Слуцкая детская художественная школа искусств

2. Тренер по спорту

229 – 229 руб. (0.5 ставки)

Образование: Высшее

Наниматель: Слуцкая объединённая организационная структура ДОСААФ

3. Медицинская сестра

229 – 229 руб. (0.5 ставки)

Образование: Среднее специальное

Наниматель: МООБОКК

4. Экспедитор по перевозке грузов

229 – 229 руб. (0.5 ставки)

Образование: Высшее

Наниматель: «Слуцкводоканал»

5. Юрисконсульт

457 – 457 руб. (1 ставка)

Образование: Высшее

Наниматель: Унитарное предприятие «Ямполь-Слуцк» ОО «БелТИЗ»

6. Уборщик помещений (производственных, служебных)

457 – 457 руб. (1 ставка)

Образование: Общее среднее

Наниматель: ООО «ЧистоМаг»

7. Повар

457 – 457 руб. (1 ставка)

Образование: Общее среднее

Наниматель: ООО «Вояж-Макс»

8. Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ

457 – 457 руб. (1 ставка)

Образование: Общее среднее

Наниматель: ООО «СМУ-217 ЭНЕРГО»

9. Почтальон

457 – 457 руб. (1 ставка)

Образование: Общее среднее

Тарифный разряд, категория: Четвёртый Наниматель: Минский филиал РУП «Белпочта»

10. Кастелянша

457 – 457 руб. (1 ставка)

Образование: Среднее специальное

Дополнительные требования: умение шить, кроить

Наниматель: Дошкольный центр развития ребёнка «Солнышко»