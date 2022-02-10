«Омикрон в Слуцке»: какие самые типичные симптомы, подъём пятой волны и сколько коек в больнице

Олег Лесников, главный врач Слуцкой больницы, о том, что с COVID-19 на Случчине (по материалам «Слуцкого края»). Кратчайший пересказ.
Общая ситуация:
- Сейчас мы на подъёме 5 волны.
- В Слуцкой ЦРБ работают 4 инфекционных отделения для больных COVID-19.
- Всего коек в отделениях — 237 (20 из них — для детей).
- Были дни, когда вызовов было так много, что приходилось приезжать к больному только на следующий день. Помощь получили все.
- Предприятия Слуцка дали свои машины, чтобы было больше выездных бригад — до 10. Такие же бригады работают и в деревнях.
- Штамм «омикрон» уже в Слуцке.
Отличие омикрона от дельты:
- Главное отличие омикрона – высокая заразность.
- Из-за мутаций вирус снова «научился обходить» иммунную защиту человека.
- Омикрон чаще всего не вызывает поражения нижних дыхательных путей (пневмонию).
- Дельта поражает альвеолы, омикрон — бронхи и бронхиолы.
- Протекает в более лёгкой форме.
- Его проявления часто похожи как у обычных ОРВИ: повышение температуры, насморк, чихание, боли в горле и кашель.
- Сейчас число случаев омикрона больше, чем случаев ОРВИ.
Вакцинация:
- Те, кто болел «короной» раньше или был вакцинирован, имеют шанс заболеть.
- Если заболели, то это почти бессимптомно или в лёгкой форме. Часто это просто: одно-двукратное повышение температуры.
- Болели привитые, но риск «получить» тяжёлую форму или умереть на порядок меньше.
- На Случчине первой дозой вакцины привито 59% населения, второй – 49,4%.
- Первый компонент вакцины получили 7,21% несовершеннолетних, второй – 1,25%.
- Лучшая профилактика – максимально мало бывать в местах массового скопления людей.