«Омикрон в Слуцке»: какие самые типичные симптомы, подъём пятой волны и сколько коек в больнице

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«Омикрон в Слуцке»: какие самые типичные симптомы, подъём пятой волны и сколько коек в больнице
Фото: Ольга Паздерина

Олег Лесников, главный врач Слуцкой больницы, о том, что с COVID-19 на Случчине (по материалам «Слуцкого края»). Кратчайший пересказ.

Общая ситуация:

  •  Сейчас мы на подъёме 5 волны.
  • В Слуцкой ЦРБ работают 4 инфекционных отделения для больных COVID-19.
  • Всего коек в отделениях — 237 (20 из них — для детей).
  • Были дни, когда вызовов было так много, что приходилось приезжать к больному только на следующий день. Помощь получили все.
  • Предприятия Слуцка дали свои машины, чтобы было больше выездных бригад — до 10. Такие же бригады работают и в деревнях.
  • Штамм «омикрон» уже в Слуцке.

Отличие омикрона от дельты:

  • Главное отличие омикрона – высокая заразность.
  • Из-за мутаций вирус снова «научился обходить» иммунную защиту человека.
  • Омикрон чаще всего не вызывает поражения нижних дыхательных путей (пневмонию).
  • Дельта поражает альвеолы, омикрон — бронхи и бронхиолы.
  • Протекает в более лёгкой форме.
  • Его проявления часто похожи как у обычных ОРВИ: повышение температуры, насморк, чихание, боли в горле и кашель.
  • Сейчас число случаев омикрона больше, чем случаев ОРВИ.

Вакцинация:

  • Те, кто болел «короной» раньше или был вакцинирован, имеют шанс заболеть.
  • Если заболели, то это почти бессимптомно или в лёгкой форме. Часто это просто: одно-двукратное повышение температуры.
  • Болели привитые, но риск «получить» тяжёлую форму или умереть на порядок меньше.
  • На Случчине первой дозой вакцины привито 59% населения, второй – 49,4%.
  • Первый компонент вакцины получили 7,21% несовершеннолетних, второй – 1,25%.
  • Лучшая профилактика – максимально мало бывать в местах массового скопления людей.