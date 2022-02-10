«Омикрон в Слуцке»: какие самые типичные симптомы, подъём пятой волны и сколько коек в больнице

Олег Лесников, главный врач Слуцкой больницы, о том, что с COVID-19 на Случчине (по материалам «Слуцкого края»). Кратчайший пересказ.

Общая ситуация:

Сейчас мы на подъёме 5 волны.

В Слуцкой ЦРБ работают 4 инфекционных отделения для больных COVID-19.

Всего коек в отделениях — 237 (20 из них — для детей).

Были дни, когда вызовов было так много, что приходилось приезжать к больному только на следующий день. Помощь получили все.

Предприятия Слуцка дали свои машины, чтобы было больше выездных бригад — до 10. Такие же бригады работают и в деревнях.

Штамм «омикрон» уже в Слуцке.

Отличие омикрона от дельты:

Главное отличие омикрона – высокая заразность.

Из-за мутаций вирус снова «научился обходить» иммунную защиту человека.

Омикрон чаще всего не вызывает поражения нижних дыхательных путей (пневмонию).

Дельта поражает альвеолы, омикрон — бронхи и бронхиолы.

Протекает в более лёгкой форме.

Его проявления часто похожи как у обычных ОРВИ: повышение температуры, насморк, чихание, боли в горле и кашель.

Сейчас число случаев омикрона больше, чем случаев ОРВИ.

Вакцинация: