Автомобиль «Ауди» под Слуцком сбил 55-летнего мужчину, который шёл по проезжей части

Вечером 9 февраля в 8-ми километрах от Слуцка в направлении Погоста автомобиль Audi A6 наехал на 55-летнего мужчину, который шёл по проезжей части. Предварительно, пешеход был нетрезв. Он госпитализирован, пишет МЛЫН.BY.

Елена Соколова, представитель отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, рассказала:

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– Происшествие случилось около 21.20 на восьмом километре автодороги Н9441 «Слуцк – Погост». За рулём Audi был 26-летний житель Слуцкого района, который ехал со стороны райцентра в направлении деревни Великая Слива. Пешеход, житель этой деревни, шёл в попутном направлении в полосе движения автомобиля. Мужчина в тёмное время суток не был обозначен светоотражающими элементами и, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина сбила его.

По словам Елены Соколовой, в результате наезда пострадавший получил закрытый перелом обеих костей правой голени. Его отвезли в больницу для стационарного лечения.