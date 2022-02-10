Летом 2019 года «Кур’ер» делал обзор зданий в Слуцке, чей внешний вид оставлял желать лучшего — их в полной мере можно было назвать страшными. Мы посмотрели, что с тех пор с ними стало, а ещё добавили несколько объектов.

Бывшая казарма на Виленской

Со зданием общежития №4 на улице Виленской, 64А, где когда-то была казарма, ничего не произошло. Оно так и стоит законсервированным.

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«Бывшая казарма, а позднее общежитие воинской части в 1-м военном городке. Это здание имеет шанс на будущее. Но при одном условии: если у него будет хозяин. Хозяин, любящий и ценящий историю. Довоенное здание имеет её, — написала краевед Вера Грабовская в своей группе «Старые памятники в Слуцке». — Идей множество — от возрождения общежития до музея улицы Виленской (это и монастыри, и художественная школа, и концлагерь). В любом случае, что бы ни находилось в здании, это лучше, чем когда оно стоит пустующим и ветшающим с каждым днём. Его уничтожение — это уничтожение части истории нашего города».

Кондитерский цех в микрорайоне «Сахарный»

Здание кондитерского цеха по адресу: улица Тутаринова, 23а, принадлежало ОАО «ПОИСК-С». Его ликвидировали в декабре 2008 года. Предприятие реорганизовал Слуцкий горисполком.

Мясной цех в микрорайоне «Сахарный»

Мясной цех по адресу: улице Тутаринова, 12Б, давно заброшен. Имущество принадлежит ОАО «Агрофирма «Лучники». Раньше это был колхоз «Ленинский путь». Недвижимое имущество выставляли на аукцион, но его никто не купил. Начальная цена лота была 181 800 рублей (около $71 014 по курсу Нацбанка). Сейчас изучается спрос на этот промышленные комплекс.

Здание бывшей СПМК-97

Недвижимое имущество, которое принадлежало раньше СПМК-97 УП «Миноблсельстрой» (переулок 1-й Новый‚ 7А), тоже не изменилось в лучшую сторону. Недавно административно-хозяйственное здание в очередной раз выставили на продажу за 472 608 рублей ($184 610 по курсу Нацбанка).

Бывший завод «Эмальпосуда»

Здания бывшего завода «Эмальпосуда» расположены в центре города по адресу: ул. Комсомольская, 14. Сейчас это производственная база ОАО «Завод «Легмаш», которая продаётся. За неё просят 1 627 479 рублей (около $635 726 по курсу Нацбанка).

Здания завода «Слуцк-Модуль»

Завод «Слуцк-Модуль» находится в процессе ликвидации с 2012 года. Его здания тоже до сих пор продаются. Много раз имущество выставляли на аукцион с понижением стоимости. Сейчас лот висит в разделе «Изучение спроса». За него просят 3 519 108 рублей (около $1 374 652 рублей по курсу Нацбанка).

Производственно-складская база ОАО «Минскагротранс»

Здания производственно-складской базы выставили на продажу за 716 082 рублей (около $279 716 по курсу Нацбанка).

Общежитие на переулке Богдановича

Реконструкция здания (1-й переулок М. Богдановича, 35) началась в январе 2021 года. Это будет общежитие для работников Стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции. Работы проводит СУ-55. В этом году объект сдадут в эксплуатацию. Похоже, у общежития будет самый современный внешний вид фасада в микрорайоне.

Здание бывшей фильмобазы в 12-м городке

Здание бывшей фильмобазы (улица Ленина, 309) с аукциона купил слуцкий предприниматель. Работы по реконструкции ещё продолжаются, но внешний вид уже достойный.