«В некоторых берут, только если умеют держать ложку и ходить на горшок». Случчанин рассказал о платной подготовке в детский сад

Наверное, каждый родитель задумывается о том, в каком возрасте отдавать ребёнка в сад. Одни считают, что лучше позже, так как дети в группе болеют, а кто-то отдаёт пораньше и ничуть не жалеет. Мы с женой начали не с детского сада, а с «материнской школы» — такой группы по подготовке ребёнка к детскому саду. Как оказалось, многие молодые родители о ней даже не знают. Поэтому расскажу о своём опыте.

Выбрали занятия в платной группе

Нашей дочери Вере год и семь месяцев. Мы задумались, что домашнего общения для неё уже мало. Летом мы могли больше гулять, и она — играть с другими детьми, а зимой возможности ограничены. Поэтому мы решили, что ребёнку пора социализироваться.

Узнали, что в Слуцке есть частный детский центр, а также подготовительные платные группы при государственных детских садах. Знаю родителей, которые водят ребёнка в оба места. Думаю, что для ребёнка, которому нет и двух лет, это излишняя нагрузка.

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Что такое «материнская школа»

«Материнская школа» (ещё называют «малышкина школа») — это группа для адаптации детей к садику от года до трёх лет. Мы ходим туда два раза в неделю на один час. Нас привлекло, что на занятиях ребёнок находится вместе с родителями, причём они тоже выполняют упражнения, которые показывает воспитатель, а дети повторяют.

Сначала дети вместе с родителями рисуют, лепят из пластилина, склеивают поделки и т.д. Каждый раз что-то новое. Поделки можно забрать домой. У нас рисунков Веры штук 10. Потом дети переходят в спортивный зал, там проходят развивающие игры. Если кто-то из детей не хочет играть со всеми, то делает это отдельно. Заканчиваются занятия в музыкальном классе. Там уже с другим воспитателем дети танцуют и играют в игры.

После основной программы разрешают просто поиграть с игрушками, которых в детском саду предостаточно. Некоторые дети даже не хотят уходить.

Привыкла за два занятия

Когда пришли первый раз, дочка плакала и просилась на руки, так ведут себя многие дети. Для неё это было непривычно, побаивалась незнакомых людей. Но освоилась очень быстро, уже на 2-3 занятии. Когда у неё спрашиваешь, нравится ли ходить в детский сад, она отвечает: «Да!».

Сколько стоят занятия

Стоимость одного занятия в «материнской школе» – 5 рублей. Сколько раз ходить, родители выбирают сами. Мы с дочкой посещаем два раза в неделю. Я считаю, что 40 рублей в месяц — это небольшие деньги для семьи на развитие ребёнка.

Что даёт такая подготовка

Мы видим результаты. Вера стала более активной в общении с детками, перестала бояться воспитателей, появилось доверие к другим людям.

Раньше на детской площадке Вера пробовала играть с другими детьми, но чаще всего они старше её, им она не интересна. А тут дети примерно одного возраста, и они охотно друг с другом играют. Ещё в садике очень много игрушек, не таких, как дома. Наигравшись в группе, дочка хорошо спит. Считаю, что польза в такой предварительной подготовке есть. После этих занятий для ребёнка не будет стресса, когда его отдадут в детский сад.

Про выбор детского сада

Для родителей «материнская школа» — это не только развитие ребёнка, а ещё возможность присмотреться к учреждению и воспитателям. Думаем вскоре отдать дочку в обычную группу детского сада. Думаю, что благодаря подготовке проблем с привыканием не будет.

Хотя требования, как оказалось, разные. В одном детском саду нам сказали, что берут детей, только если они умеют держать ложку и ходить на горшок. В другом сказали, чтобы не переживали, всему научат сами.

Думаю, что детский сад мы уже выбрали.

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.