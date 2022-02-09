Сотрудники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили у местного жителя сети. Их общая длина составила более трёх километров. Инспекторы рассказали «Кур’еру», какое наказание ждёт мужчину и как можно его избежать.

«В ходе проверки информации, полученной при проведении полевых мероприятий, работники Солигорской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира осмотрели дом и постройки гражданина Н. Он проживает в зоне ответственности инспекции, — рассказали специалисты. — При осмотре мы обнаружили и изъяли запрещённые орудия рыболовства – 57 сетей общей длиной 3091 метр и один бредень. Мужчина будет привлечён к административной ответственности».

О наказании

За подобное нарушение по ст. 16.26 КоАП РБ предусмотрен штраф:

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на физическое лицо — до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации;

на индивидуального предпринимателя – до 200 базовых величин с конфискацией предмета или без конфискации;

на юридическое лицо – до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.



Как избежать наказания

При добровольной сдаче запрещённых орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов граждане освобождаются от административной ответственности.

Чтобы добровольно сдать запрещённые орудия рыболовства, рыболовные сети и сетематериалы, нужно обращаться в Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Солигорск, ул.Строителей, 34. Телефоны: 80174238266, 80174237239.