На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) предполагают, что к началу строительного сезона подорожает металлопрокат, пишет Onliner.

«Резкий рост цен, характерный для весны прошлого года, маловероятен. Скорее всего, повышение будет плавным и затронет лишь самые востребованные позиции, такие как арматура, трубы и листовой прокат», — рассказали Onlíner на бирже.

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Рост цен ожидается уже в ближайшие несколько недель. Причины: увеличение спроса со стороны отечественных предприятий и ситуация на рынке.

«Ввиду заметного подорожания энергоносителей и сокращения объёмов производства в основных странах-экспортёрах по-прежнему сохраняется некоторый дефицит стального проката. Разумеется, многое будет зависеть от конъюнктуры на рынке России, которая является главным поставщиком изделий из чёрных металлов в Республику Беларусь. Там возобновление роста цен на металл ожидается ближе к марту, в преддверии начала строительного сезона, однако некоторые российские дистрибьюторы уже сейчас корректируют свои прейскуранты. Иными словами, потребителям стального проката следует готовиться к новому периоду подорожания, возможно, уже в ближайшие несколько недель», — отметили в пресс-службе БУТБ.