В Беларуси с 15 февраля вводятся сертификаты о прививках с QR-кодом для путешествий по ЕврАзЭС

Как пишет Минздрав Беларуси, с 15 февраля 2022 года в республике вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Также появится единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19.

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«Путешествую без COVID-19» — это мобильное приложение Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Его задача – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии. Сейчас приложение используется на территории Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), а также Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы.

Сертификат «старого образца» будет считаться действительными до даты, указанной на нём. Формировать сертификат «нового образца» будут по желанию граждан, а вносить сведения в информационную систему станет обязательно.

На время тестовой эксплуатации информационная система будет действовать в ограниченной пилотной зоне, а сертификаты будут выдавать бесплатно. Планируется, что к 1 апреля 2022 года информационная система заработает по всей стране.

Реестр организаций здравоохранения, которые уже подключены к информационной системе и могут формировать QR-код по международным стандартам, размещён на сайте Минздрава в рубрике Актуальная информация по предупреждению инфекции COVID-19. Пока это только три столичные больницы.

Также по желанию граждан, возможно будет переоформить сертификат «старого образца» на сертификат «нового образца» на безвозмездной основе.

В Беларуси так называемые COVID-паспорта предъявлять не нужно. Но с учётом законодательства других стран QR-коды со сведениями о вакцинации обязательны, чтобы путешествовать и посещать общественные места.