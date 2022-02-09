«Он что, хочет занять место папы?». Случчанка не может примирить сына с новым избранником, который хочет на ней жениться

Спустя шесть лет после смерти мужа случчанке Елене встретился, как ей кажется, достойный человек. Но 16-летний сын категорически против, чтобы мать снова выходила замуж. Он говорит, что не потерпит чужого человека в доме. Женщина никак не может решить, как правильно поступить, чтобы сохранить добрые отношения и с сыном, и с новым мужчиной.

«Мне 38 лет, сыну Евгению — 16. После того как в аварии погиб муж, несколько лет жила замкнуто. Три года назад познакомилась с мужчиной на 10 лет старше меня — Владиславом (все имена изменены по просьбе героев публикации — Прим. редакции). Меня привлекает его серьёзное отношение к жизни, ответственность. Он помогает мне, а его взрослые дети не против отношений отца. Владислав давно предлагал жить вместе и даже расписаться. Но я не решалась. Пока сын был подростком — переходный возраст и всё такое. А сейчас сын заканчивает школу, собирается поступать в вуз, уедет.

Сын очень любил отца и не хочет о другом слышать

Сын очень любил отца, тяжело переживал его гибель. Они были привязаны эмоционально друг к другу. Он хорошо учится, помогает мне, летом подрабатывал. Собирается поступать в вуз, мечтает сделать карьеру. Говорит, что в будущем ни в чём не буду нуждаться. Но ведь настанет время, у него появится семья.

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Женя, конечно, знает о моих отношениях с Владиславом. Но не воспринимает его серьёзно, говорит: «Если тебе нужен мужчина — встречайся, но никогда не приму его как члена семьи. Он что, хочет занять место папы? Ты папу уже забыла?». После этого сын не разговаривает со мной несколько дней. Иногда, как мне кажется, пытается высмеять меня, задеть: «Зачем тебе этот старикан? Носки стирать, готовить, убирать за ним?». Я люблю сына, не хочу конфликтов и стараюсь прекратить трудный разговор. Как их подружить — не знаю.

Мои доводы не работают

Из родственников у меня только двоюродная сестра и тётя, которые живут в другом городе. Все доводы мои, что он скоро уедет, а я останусь одна, не понимает. Пытаюсь объяснить, что есть человек, к которому тянется душа, который хорошо ко мне относится. Бесполезно. Бывает, думаю, что сын — эгоист, не хочет, чтобы мне было хорошо. А бывает, готова отказаться от отношений с Владиславом, лишь бы сын не расстраивался».

Возможен ли компромисс

«Елена оказалась в ситуации, когда её пугает одиночество. Синдром «опустевшего гнезда» — всегда стресс. Это подталкивает её именно сейчас принять определённое решение. Сын же боится потерять внимание матери и предать память отца. Его чувства смешаны: с одной стороны — максимализм (только так, а не иначе), с другой — неосознанный страх потерять мать. Нельзя исключать и ревность юноши к другому мужчине, — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — Если женщина решилась на новые отношения, она должна понимать, что предстоит большая работа с подростком, как с её стороны, так и со стороны её избранника.

Как действовать

Возможно, что переломный для сына момент — окончание школы и поступление — не лучшее время для принятия важного решения. Справиться с такой психологической нагрузкой ему будет сложно. Это может повлиять на поступление, учёбу и оставить обиду на мать, которая будет вспоминаться в зрелом возрасте. Бывает, что в знак протеста юноши делают назло. Перестают общаться с близкими, идут работать всё-равно куда, уезжают, куда глаза глядят. Поэтому необходимы доверительные разговоры с сыном.

В любом случае способствовать установлению добрых отношений между сыном и партнёром придётся женщине. Сначала, возможно, это будут какие-то короткие встречи, потом — общий поход в кафе, совместная поездка на каток, на природу или что-то другое. Популярный американский психолог Джон Грей считает, что встречи на нейтральной территории — индикатор будущих отношений. В непринуждённой обстановке легче расслабиться и проявить себя.

Нужно время

Женщине стоит понаблюдать, как себя ведёт мужчина с сыном. Ребёнку нужно время, чтобы понять, что чужой человек пришёл не забрать внимание мамы, а сделать их жизнь счастливее и легче.

Если первая встреча пройдёт удачно, не нужно торопить события и говорить: «Теперь мы будем жить вместе». Устройте череду ненавязчивых встреч в течение нескольких месяцев, полугода. Если они будут неудачными, поговорить с сыном, чтобы понять, что было не так для него.

Совместное занятие

Пытаться выстраивать отношения должен и мужчина. Присмотреться к юноше, узнать о нём больше: о характере, привычках, увлечениях. Найти возможность поговорить, объяснить, что сын не станет ненужным для матери и она будет его любить по-прежнему. Нужно дать понять молодому человеку, что его мнение важно для взрослых, что они его учитывают.

Мужчин обычно объединяет совместная работа. Поэтому стоит найти интересное обоим увлечение: починить вместе велосипед, заняться ремонтом машины или сделать что-то по дому. Можно познакомить подростка со своей работой, взять на рыбалку, поиграть или посмотреть фильм вместе.

Нужно понимать, что при любых напряжённых и конфликтных ситуациях женщина будет «громоотводом» и ей придётся сглаживать острые углы. Беседовать стоит с каждым по отдельности, не одёргивая мужчин друг перед другом, проявляя уважение к обоим».